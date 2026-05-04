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‘पहले ही चेताया था…’ विक्रमशिला सेतु हादसे पर तेजस्वी के बाद कांग्रेस का NDA पर वार

May 04, 2026 04:00 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने विक्रमशिला सेतु हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 10 महीने पहले विधानसभा में चेतावनी देने के बावजूद मंत्री ने पुल को सुरक्षित बताया था। शर्मा ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

‘पहले ही चेताया था…’ विक्रमशिला सेतु हादसे पर तेजस्वी के बाद कांग्रेस का NDA पर वार

Vikramshila Setu Collapse: बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भागलपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने विक्रमशिला सेतु के स्पैन के क्षतिग्रस्त की घटना को राज्य सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस पुल की जर्जर हालत के बारे में उन्होंने 10 महीने पहले ही विधानसभा में सरकार को आगाह कर दिया था, लेकिन उनकी चेतावनी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया।

'मंत्री जी ने कहा था- पुल सुरक्षित है'

पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने अपने एक बयान में बताया कि विक्रमशिला सेतु उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला एक बेहद अहम पुल है, जो नौगछिया, कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों को सीधे जोड़ता है। उन्होंने कहा कि पुल के एक्सपेंशन जॉइंट्स के फैलने और पुल के खतरे में होने की चर्चा काफी समय से चल रही थी। शर्मा ने बताया, "मैंने करीब 10 महीने पहले विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन तब संबंधित विभाग के तत्कालीन मंत्री ने सदन में यह जवाब दिया था कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। 10 महीने पहले मेरी चेतावनी पर सरकार या प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज उसी लापरवाही का नतीजा है कि पुल का स्पैन धंस गया।"

'लाखों की आबादी परेशान'

कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि यह तो गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ, तब कोई बड़ा वाहन या यात्री वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। उन्होंने कहा कि पुल के क्षतिग्रस्त होने से अब लाखों की आबादी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसान, व्यापारी और आम लोग सभी परेशान हैं। यहां तक कि मरीजों को इलाज के लिए भागलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यह मांग की है कि 10 महीने पहले मेरी चेतावनी की अनदेखी करने वाले सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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