3 महीने सर्वे किया, लिस्ट बनाई, फिर भी मजबूत सीट नहीं ले पाई कांग्रेस; दो सीटिंग भी गंवाई

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) समेत अन्य सहयोगियों से एक भी मजबूत सीट लेने में कामयाब नहीं रही। 3 महीने सर्वे के बाद तैयारी के बावजूद पार्टी ने अपनी 2 सीटिंग सीटें भी सहयोगी को दे दीं।

Sat, 25 Oct 2025 06:35 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस ने जी-जान लगा दिया। पार्टी ने 3 से 4 माह तक सर्वे किया। मजबूत सीटें चिह्नित कीं। जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया गया। गर्दनीबाग विधायक आवास में पार्टी के वार रूम ने भी तीन माह पहले काम शुरू कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी सहयोगियों से एक भी मजबूत सीट तो नहीं ही ले पाई, बल्कि अपनी दो सीटिंग भी गंवा दी।

दरअसल, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने सोए कार्यकर्ताओं को जगाया। कुल मिलाकर सीट बंटवारे से पहले तक कांग्रेस हर तैयारी में 20 दिखी। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी जोर-शोर से ऐलान किया कि पार्टी अपने कोटे में मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार स्ट्राइक रेट में सुधार लाएगी। हालांकि पार्टी ज्यादातर उन्हीं पुरानी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां 2020 में मैदान में थी।

इस बार कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2020 में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जिन सीटों को कांग्रेस ने छोड़ा है, उसमें उसकी दो सीटिंग सीटें भी शामिल है। महाराजगंज और जमालपुर में कांग्रेस विधायक को बेटिकट कर ये सीटें सहयोगियों को देनी पड़ी। छोड़ी गई अन्य 12 सीटों पर भी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में बेहतर रहा था। बिहारशरीफ, बनमनखी और कुम्हरार कांग्रेस की नई सीट है।

कांग्रेस का सहयोगियों से ही मुकाबला

महागठबंधन के घटक दलों के बीच कुल 11 सीटों पर आमने-सामने मुकाबला है। इनमें 10 सीटों पर कांग्रेस को महागठबंधन के सहयोगियों ने घेर रखा है। सबसे ज्यादा राजद-कांग्रेस में पांच और भाकपा-कांग्रेस में चार सीटों पर मुकाबला है। एक सीट पर आईआईपी से मुकाबला है।

