कांग्रेस ने पाप किया, प्रभु श्रीराम ने पीएम मोदी को यश दिया; पुनौराधाम भूमिपूजन पर गिरिराज बोले

सीता माता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन समारोह के मौके पर सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसका सौभाग्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिलना था। कांग्रेस जैसी पापी पार्टी ने प्रभु के अस्तित्व के नकारने का काम किया।। यह ऐतिहासिक मौका है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ मिलकर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं।

गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है। यह प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले खासकर कांग्रेस के मुंह पर बड़ा तमाचा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मार्ग में अवरोध पैदा किया। भगवान यह सब देख रहे थे और नरेंद्र मोदी जी को इसका यश मिला।

उन्होंने कहा कि यह मंदिर मां सीता का मायका है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक संबंध स्थापित है जो और विकसित रहा है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत-बहुत धन्यवाद है।

पुनौराधाम पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि हम लोग मिथिला से आते हैं जहां सियाराम कहा जाता है। मतलब बिना सीता के राम अधूरे हैं। बिहार सरकार ने यहां के डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया है। अगले दो, ढाई सालों में जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो सीतामढ़ी रिलिजियस टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। जहां रोजगार और राजस्व के नए-नए साधन विकसित होंगे। इस मंदिर का निर्माण से बिहार और देश की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।