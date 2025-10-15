Hindustan Hindi News
कांग्रेस CEC से कैंडिडेट फाइनल, महागठबंधन में बिना बंटवारा जारी हो सकती है लिस्ट

संक्षेप: Bihar Elections: बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लग गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस के कैंडिडेट की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। 

Wed, 15 Oct 2025 12:09 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक लटका हुआ है। इस बीच मगंलवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इसके अलावा मीटिंग में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार में कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू शामिल हुए।

बैठक के बाद जानकारी देते हुए राजेश राम ने बताया कि हमारी क्वालिटी सीटों और उम्मीदवारों के चेहरों पर सीईसी की मुहर लग गई है। 2-3 घंटे लंबी इस बैठक के बाद, हम कह सकते हैं कि हमने कांग्रेस की ओर से विधानसभा सीटों के लिए अच्छे चेहरों पर मजबूत फैसला लिया है। ऐसे सभी नामों को सीईसी ने मंज़ूरी दे दी है

वहीं जब शकील अहमद से महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पेज फंसे होने का सवाल किया गया तो उन्होने कहा कि न कोई मनभेद है, और न ही कोई मतभेद है। कांग्रेस सीईसी से कैंडिडेट फाइनल होने के बाद कयास लगाए जा रहे है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है।

मंगलवार को महागठबंधन की सहयोगी दो वाम दलों सीपीआई-माले और सीपीई ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। माले ने 18 कैंडिडेट्स के नामों की सूची जारी की, तो वहीं सीपीआई के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। इससे पहले जब कल तेजस्वी दिल्ली से पटना लौटे थे, तो उन्होने कहा था कि एक-दो दिन में महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा।