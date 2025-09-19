Congress candidates finalised 17 seats Bihar elections current MLAs will not be denied tickets बिहार चुनाव में कांग्रेस के 17 सीटों पर प्रत्याशी तय, मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं कटेगा, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार चुनाव में कांग्रेस के 17 सीटों पर प्रत्याशी तय, मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं कटेगा

महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पार्टी ने अपने सभी 17 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट देने का फैसला लिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी कांग्रेस विधायक का टिकट नहीं काटा जाएगा।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाFri, 19 Sep 2025 04:17 PM
बिहार चुनाव में कांग्रेस के 17 सीटों पर प्रत्याशी तय, मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं कटेगा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने अपनी 17 सीटिंग सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पार्टी के मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं काटा जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बिहार में कांग्रेस के अभी 17 विधायक हैं। आगामी चुनाव में उन्हें दोबारा टिकट दिया जाना तय हो गया है।

कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस मीटिंग में प्रत्याशियों के चयन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। यह बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की अध्यक्षता में हुई। इसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में दल के नेता मदन मोहन झा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

इससे पहले गुरुवार को पटना में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रदेश चुनाव समिति ने कांग्रेस आलाकमान को उम्मीदवार तय करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद टिकट की फाइल पटना से दिल्ली ट्रांसफर हो गई। दिल्ली में शुक्रवार को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग पर कई सीटों पर संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की गई।

2020 में कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की

पिछले विधानसभा चुनाव मे कांग्रेस ने महागठबंधन में रहकर 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से पार्टी को 19 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। बाद में कांग्रेस के दो विधायक पाला बदलकर एनडीए में चले गए थे, इनमें बिक्रम से सिद्धार्थ सौरव और चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम का नाम शामिल है। यानी अब विधानसभा में पार्टी के 17 विधायक ही बचे हैं।

कांग्रेस के 17 सीटिंग विधायकों के नाम यहां देखें-

  1. अररिया - अविदुर रहमान
  2. किशनगंज- इजाहरुल हुसैन
  3. कसबा- मोहम्मद आफाक आलम
  4. कदवा- शकील अहमद खान
  5. मनिहारी- मनोहर प्रसाद सिंह
  6. मुजफ्फरपुर- बिजेंद्र चौधरी
  7. महाराजगंज - विजय शंकर दुबे
  8. राजापाकर- प्रतिमा दास
  9. खगड़िया- छत्रपति यादव
  10. भागलपुर- अजीत शर्मा
  11. जमालपुर- अजय कुमार सिंह
  12. बक्सर- संजय कुमार तिवारी
  13. राजपुर- विश्वनाथ राम
  14. करगहर- संतोष मिश्रा
  15. कुटुंबा- राजेश राम
  16. औरंगाबाद- आनंद शंकर सिंह
  17. हिसुआ- नीतू कुमारी