कांग्रेस प्रत्याशी ने रोकी जीवेश मिश्रा की गाड़ी, जाले में बीजेपी नेता पर घड़ी बांटने का आरोप
बिहार चुनाव को लेकर हलचत तेज है। इस बीच दरभंगा के जाले में कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने जीवेश मिश्र की गाड़ी रोक दी। ऋषि मिश्रा ने आरोप लगाया कि जीवेश मिश्र की प्रचार गाड़ी से लोगों के बीच घड़ी बांटा जा रहा था जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जाले के मस्सा से मंगलवार को गुजर रही भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार की एक अनुमति प्राप्त प्रचार गाड़ी में रखी कुछ सामग्री पर जाले से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने आपत्ति जतायी।
ऋषि मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ उस गाड़ी को रोक लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। सूचना मिलते ही फ्लाइंग स्क्वायड की टीम ने मस्सा से उस वाहन को अपने कब्जे में कर उसे जाले थाने को सुपुर्द किया। इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग से निबंधित प्रचार वाहन से प्रचार सामग्री को एक जगह रखने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने उसे जबरन रोककर प्रचार सामग्री को क्षति पहुंचाई है।
वहीं, जाले थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि एफएसटी ने एक वाहन को जब्त कर जाले पुलिस की अभिरक्षा में दिया है। चुनाव आयोग मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रहा है।