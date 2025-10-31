Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCongress candidate is BJP agent Grand Alliance friendly fight escalates into controversy
बीजेपी का एजेंट है कांग्रेस का कैंडिडेट; महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट का झगड़ा बढ़ा

बीजेपी का एजेंट है कांग्रेस का कैंडिडेट; महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट का झगड़ा बढ़ा

संक्षेप: बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट का विवाद और बढ़ गया है। भाकपा ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास पर भाजपा का एजेंट होने का सीधा आरोप लगा दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गरीब दास ने भाजपा उम्मीदवार की मदद की थी।

Fri, 31 Oct 2025 11:26 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव को लेकर जैसे-जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष की जगह जुबानी जंग तेज हो गई है। भाकपा ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास पर भाजपा का एजेंट होने का सीधा आरोप लगा दिया। शुक्रवार को जारी बयान में भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि महागठबंधन में 2020 में बछवाड़ा सीट भाकपा को मिली थी, उस वक्त भी गरीब दास ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा की मदद की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2024 के लोकसभा चुनाव में भी गरीब दास ने भीतर ही भीतर भाजपा उम्मीदवार की मदद की थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव में भाकपा को बछवाड़ा सीट मिली। इसके बावजूद गरीब दास को कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब दास की भाजपा उम्मीदवार के साथ बैठक की सूचना भी मिली है। इससे साफ है कि गरीब दास भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भाकपा के राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि गरीब दास के परिवार का भाजपा से मिलीभगत का पुराना इतिहास है।

ये भी पढ़ें:बिहारशरीफ-राजापाकड़ में कांग्रेस, बछवाड़ा में CPI को समर्थन, माले का ऐलान
ये भी पढ़ें:'सॉरी पत्र' लाना चाहिए; NDA के संकल्प पत्र पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेर लिया
ये भी पढ़ें:नीतीश, नड्डा, चिराग, मांझी और कुशवाहा; NDA की पीसी से सब बिना बोले क्यों चले गए
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

फरवरी 2005 के बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस का समझौता हुआ था। राजद से तत्कालीन विधायक स्वर्गीय उत्तम यादव उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस नेता रामदेव राय बागी हो गए थे और भाजपा की मदद ली थी। उन्होंने कहा कि भाकपा हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ती रही है, लेकिन बछवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और उनका परिवार हमेशा साम्प्रदायिक ताकतों की मदद की है और भाजपा से मदद ली है।

आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को बिहार दौरे पर रहेंगी। वे बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। महागठबंधन में बछवाड़ा दोस्ताना संघर्ष वाली सीट है। यहां कांग्रेस से गरीब दास और भाकपा के अवधेश राय आमने-सामने हैं। प्रियंका गांधी की यह पहली चुनावी सभा होगी।