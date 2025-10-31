बीजेपी का एजेंट है कांग्रेस का कैंडिडेट; महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट का झगड़ा बढ़ा

संक्षेप: बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट का विवाद और बढ़ गया है। भाकपा ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास पर भाजपा का एजेंट होने का सीधा आरोप लगा दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गरीब दास ने भाजपा उम्मीदवार की मदद की थी।

बिहार चुनाव को लेकर जैसे-जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष की जगह जुबानी जंग तेज हो गई है। भाकपा ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास पर भाजपा का एजेंट होने का सीधा आरोप लगा दिया। शुक्रवार को जारी बयान में भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि महागठबंधन में 2020 में बछवाड़ा सीट भाकपा को मिली थी, उस वक्त भी गरीब दास ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा की मदद की थी।

2024 के लोकसभा चुनाव में भी गरीब दास ने भीतर ही भीतर भाजपा उम्मीदवार की मदद की थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव में भाकपा को बछवाड़ा सीट मिली। इसके बावजूद गरीब दास को कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब दास की भाजपा उम्मीदवार के साथ बैठक की सूचना भी मिली है। इससे साफ है कि गरीब दास भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भाकपा के राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि गरीब दास के परिवार का भाजपा से मिलीभगत का पुराना इतिहास है।

फरवरी 2005 के बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस का समझौता हुआ था। राजद से तत्कालीन विधायक स्वर्गीय उत्तम यादव उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस नेता रामदेव राय बागी हो गए थे और भाजपा की मदद ली थी। उन्होंने कहा कि भाकपा हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ती रही है, लेकिन बछवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और उनका परिवार हमेशा साम्प्रदायिक ताकतों की मदद की है और भाजपा से मदद ली है।