कांग्रेस मेरे घर पर हमला करवा सकती है, राहुल गांधी को डरपोक बताने के बाद बोले शकील अहमद

Jan 27, 2026 08:43 am IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद चर्चा में हैं। अभी हाल ही में शकील अहमद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को डरपोक नेता बता दिया था। अब शकील अहमद ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी उनके घर पर हमला करवा सकती है। शकील अहमद ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, ‘अभी अभी काँग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि काँग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा काँग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए। यह जनतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है।’

राहुल गांधी डरपोक नेता- शकील अहमद

यहां आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था। एक निजी चैनल के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि वे अंदर से पूरी तरह डरे हुए नेता हैं और कांग्रेस में मजबूत नेताओं को पसंद नहीं करते। उन्होंने आरोप था लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे केवल नाम के अध्यक्ष हैं, जबकि सभी बड़े फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। राहुल गांधी को वरिष्ठ और बड़े नेताओं के साथ काम करने में दिक्कत होती है। जहां उन्हें बॉस वाली फीलिंग नहीं आती, वहां से वे किनारा कर लेते हैं।

कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं - शकील अहमद

शकील अहमद ने राहुल के संविधान बचाओ आंदोलन पर भी तीखा हमला बोला और इसको भी निरर्थक बताया था। शकील अहमद ने कहा था कि इसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं है। एसआईआर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से फेल हो चुका है। मुस्लिम समाज भी राहुल गांधी के आरोपों से सहमत नहीं है। हालांकि पूर्व मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे।

उन्हें कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है। उनकी नाराजगी राहुल गांधी से है। उन्होंने यह दावा भी किया था कि कांग्रेस के कई बड़े नेता मुस्लिम नेताओं और मुसलमानों के साथ तस्वीर खिंचवाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू वोट बैंक खिसकने का भय रहता है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को घेरते हुए कहा कि अगर कोच खुद बल्लेबाजी करने लगे तो टीम अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगा। जिससे उन्होंने कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Congress Congress News अन्य..
