कांग्रेस मेरे घर पर हमला करवा सकती है, राहुल गांधी को डरपोक बताने के बाद बोले शकील अहमद

संक्षेप: शकील अहमद खान ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, ‘अभी अभी काँग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि काँग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा काँग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद चर्चा में हैं। अभी हाल ही में शकील अहमद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को डरपोक नेता बता दिया था। अब शकील अहमद ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी उनके घर पर हमला करवा सकती है। शकील अहमद ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, ‘अभी अभी काँग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि काँग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा काँग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए। यह जनतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है।’

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राहुल गांधी डरपोक नेता- शकील अहमद यहां आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था। एक निजी चैनल के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि वे अंदर से पूरी तरह डरे हुए नेता हैं और कांग्रेस में मजबूत नेताओं को पसंद नहीं करते। उन्होंने आरोप था लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे केवल नाम के अध्यक्ष हैं, जबकि सभी बड़े फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। राहुल गांधी को वरिष्ठ और बड़े नेताओं के साथ काम करने में दिक्कत होती है। जहां उन्हें बॉस वाली फीलिंग नहीं आती, वहां से वे किनारा कर लेते हैं।

कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं - शकील अहमद शकील अहमद ने राहुल के संविधान बचाओ आंदोलन पर भी तीखा हमला बोला और इसको भी निरर्थक बताया था। शकील अहमद ने कहा था कि इसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं है। एसआईआर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से फेल हो चुका है। मुस्लिम समाज भी राहुल गांधी के आरोपों से सहमत नहीं है। हालांकि पूर्व मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे।