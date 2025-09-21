पटना के 4 होटलों में 175 कमरे बुक, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान ने सदाकत आश्रम स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए राजधानी पटना के चार होटलों में 175 कमरे बुक किए गए हैं।

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तरफ से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार कांग्रेस भी बिहार में बढ़चढ़ कर चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। इसी कड़ी में आगामी 24 सितंबर को पटना में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की तैयारी भी तेज कर दी गई है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान ने सदाकत आश्रम स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए राजधानी पटना के चार होटलों में 175 कमरे बुक किए गए हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पटना में होने वाली यह बैठक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया था कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं ने कोई भी फैसला लेने के लिए पार्टी आलाकमान को अधिकृत किया है।