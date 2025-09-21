congress booked 175 rooms in four hotels of patna for woking committee meeting on bihar elections पटना के 4 होटलों में 175 कमरे बुक, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscongress booked 175 rooms in four hotels of patna for woking committee meeting on bihar elections

पटना के 4 होटलों में 175 कमरे बुक, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान ने सदाकत आश्रम स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए राजधानी पटना के चार होटलों में 175 कमरे बुक किए गए हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमSun, 21 Sep 2025 04:29 PM
share Share
Follow Us on
पटना के 4 होटलों में 175 कमरे बुक, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तरफ से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार कांग्रेस भी बिहार में बढ़चढ़ कर चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। इसी कड़ी में आगामी 24 सितंबर को पटना में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की तैयारी भी तेज कर दी गई है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान ने सदाकत आश्रम स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए राजधानी पटना के चार होटलों में 175 कमरे बुक किए गए हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पटना में होने वाली यह बैठक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया था कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं ने कोई भी फैसला लेने के लिए पार्टी आलाकमान को अधिकृत किया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे, नीतीश सरकार का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। साल 2023 में तेलंगाना में चुनाव के वक्त कांग्रेस ने वहां इस तरह की बड़ी बैठक की थी। इस बैठक से कांग्रेस पार्टी को वहां फायदा भी मिला था। इस बैठक के जरिए बिहार चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र में रखने की कोशिश करती नजर आएगी। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस बड़ी बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने की कोशिश करेगी।

ये भी पढ़ें:पटना हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, पवन कुमार बजंथरी ने ली शपथ