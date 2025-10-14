Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव: महागठबंधन की गांठ खुली नहीं, कांग्रेस और VIP प्रत्याशी ने ठोक दी ताल

कहलगांव सीट पर कांग्रेस और राजद के बीच लंबे दिनों से जिच चल रहा है। झारखंड के मंत्री संजय यादव ने अपने बेटे रजनीश यादव को उतार दिया है तो कांग्रेस के प्रवीण ने अब यहां से चुनाव लड़ने की ही नहीं नामांकन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, भागलपुरTue, 14 Oct 2025 09:47 AM
महागठबंधन में सीटों का तालमेल अभी नहीं बन पाया है। महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने अभी इसपर चुप्पी साध रखी है, लेकिन क्षेत्र में गठबंधन से जुड़े दल के प्रत्याशियों ने ताल ठोक दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने तो 17 अक्टूबर को कहलगांव विधानसभा से नामांकन कराने का एलान कर दिया है। वहीं गोपालपुर विधानसभा से वीआईपी नेता प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने सिम्बल मिल जाने का दावा किया है और 18 अक्टूबर को नामांकन की भी बात कही है।

बकायदा नामांकन सभा में शामिल होने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हेलीकॉप्टर लैंडिंग और सभा के लिए परिमशन की प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। प्रवीण ने बताया कि 17 को नामांकन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेष बघेल का कार्यक्रम संभावित है। इधर गोपालपुर के वीआईपी नेता डब्लू यादव ने कहा है कि वह 18 को नामांकन करेंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
