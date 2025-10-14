बिहार चुनाव: महागठबंधन की गांठ खुली नहीं, कांग्रेस और VIP प्रत्याशी ने ठोक दी ताल
कहलगांव सीट पर कांग्रेस और राजद के बीच लंबे दिनों से जिच चल रहा है। झारखंड के मंत्री संजय यादव ने अपने बेटे रजनीश यादव को उतार दिया है तो कांग्रेस के प्रवीण ने अब यहां से चुनाव लड़ने की ही नहीं नामांकन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है।
महागठबंधन में सीटों का तालमेल अभी नहीं बन पाया है। महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने अभी इसपर चुप्पी साध रखी है, लेकिन क्षेत्र में गठबंधन से जुड़े दल के प्रत्याशियों ने ताल ठोक दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने तो 17 अक्टूबर को कहलगांव विधानसभा से नामांकन कराने का एलान कर दिया है। वहीं गोपालपुर विधानसभा से वीआईपी नेता प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने सिम्बल मिल जाने का दावा किया है और 18 अक्टूबर को नामांकन की भी बात कही है।
बकायदा नामांकन सभा में शामिल होने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हेलीकॉप्टर लैंडिंग और सभा के लिए परिमशन की प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। प्रवीण ने बताया कि 17 को नामांकन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेष बघेल का कार्यक्रम संभावित है। इधर गोपालपुर के वीआईपी नेता डब्लू यादव ने कहा है कि वह 18 को नामांकन करेंगे।