कांग्रेस का आरोप- बिहार की वोटर लिस्ट पर पार्टी ने 89 लाख शिकायत दी; आयोग जीरो बता रहा है

बिहार में जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर सियासी दलों की ओर से दावा और आपत्तियां दर्ज नहीं कराने के चुनाव आयोग के आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी ने ही अकेले अलग-अलग कैटेगरी में 89 लाख शिकायत दर्ज कराई है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 31 Aug 2025 03:20 PM
बिहार में जारी एसआईआर के बीच सियासत भी चरम पर है। एक अगस्त को जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। जिस पर विपक्ष (इंडिया गठबंधन) सवाल खड़े कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों के द्वारा कोई दावा और आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गई हैं। इस संबंध में रविवार को प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जिसमें पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत नाम काटे गए हैं, साथ ही वोटर लिस्ट से नाम काटे गए बूथों का सत्यापन की मांग की है।

पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है, कि राजनीतिक दल एक भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, जबकि अकेले कांग्रेस ने अलग-अलग कैटेगरी में 89 लाख शिकायतें जिला कांग्रेस के जरिये दर्ज कराई गई हैं। इसकी रसीद भी पार्टी के पास है। उन्होने बताया कि 20 हजार ऐसे बूथ हैं, जहां 100 से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। वहीं 200 से ज्यादा नामों के काटे वाले बूथों की संख्या 2 हजार से ज्यादा है। 7 हजार 613 ऐसे बूथ हैं, जहां 70 फीसदी से ज्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं।

आपको बता दें बिहार में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 13 लाख 33 हजार 793 पात्र नागरिकों ने आवेदन दिया है। इनमें से 61 हजार 248 आवेदकों के आवेदन का नियमानुसार सात दिनों के अंदर निपटारा कर दिया गया है। शनिवार को चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी। आयोग के निर्देश पर दावा और आपत्ति दाखिल करने और नए मतदाता बनने के लिए आवेदन दिए जाने के अब मात्र दो दिन शेष हैं। 1 सितंबर तक ही दावा और आपत्ति और नए मतदाता बनने के लिए आवेदन लिए जाएंगे।

चुनाव आयोग के अनुसार, प्रारूप सूची में शामिल मतदाताओं द्वारा खुद से नाम हटाने के लिए 1 लाख 97 हजार 764 आवेदन किये गए हैं। जबकि 29,872 मतदाताओं ने अपने नाम शामिल किए जाने के लिए दावा पेश किया है। इनमें से 33, 771 दावा और आपत्ति का नियमानुसार सात दिनों के अंदर निपटारा किया जा चुका है। वहीं, चुनाव आयोग के निर्देश पर बीएलए की ओर से कुल 25 नाम जोड़ने और 103 नाम हटाने के लिए दावा और आपत्ति पेश किए गए हैं।