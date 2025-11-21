चुनाव पर कांग्रेस में महाभारत; सदाकत आश्रम में अल्लावरु, राजेश राम के खिलाफ धरना, पप्पू यादव का विरोध

संक्षेप: कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरु समेत तीनों सचिव के खिलाफ जंग शुरू हो गया है। एआईसीसी सदस्य आनंद माधव के साथ कई नेता इन सभी को पार्टी से बाहर करने के लिए धरना पर बैठ गए।

बिहार चुनाव में महागठबंधन की शर्मनाक हार हुई। 2025 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 6 सीटों पर विजय मिली जबकि 2020 के चुनाव में उनके 19 विधायक बने थे। इसे लेकर कांग्रेस में महाभारत छिड़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और तीनों सचिव के खिलाफ जंग शुरू हो गया है। एआईसीसी सदस्य आनंद माधव के साथ कई नेता इन सभी को पार्टी से बाहर करने के लिए धरना पर बैठ गए। कांग्रेस के नाराज गुट के धरने के बीच सदाकत आश्रम में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। उनके आश्रम पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगाने शुरू दिए। इस बीच पप्पू यादव सीधे अध्यक्ष कार्यालय के पास जाकर बैठ गए। इस बीच महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता टिकट चोर बिहार छोड़ नारे वाला पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। बिहार चुनाव में पार्टी की हार की जवाबदेही तय करने की मांग के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम व प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को बर्खास्त करने के लिए नारेबाजी की गयी। राहुल गांधी की यात्रा और चुनावी खर्च की जांच कराने की भी मांग की गयी। आरोप लगाया गया कि पार्टी में वित्तीय अनियमितता बरती गई है।

आनंद ने बताया कि बीजेपी, आरएसएस, जदयू के घुसपैठियों को पार्टी में ले आए। टिकट बंटवारे में मनमानी की गई जिससे जीतने वालों को मौका नहीं मिला। इसका खामियाजा पार्टी के नुकसान के रूप में देखा गया। जब विरोध हुआ तो कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ बिचौलिए और भाजपा के घुसपैठिए आ गये हैं। उन्हें निकालना जरूरी है।