चुनाव पर कांग्रेस में महाभारत; सदाकत आश्रम में अल्लावरु, राजेश राम के खिलाफ धरना, पप्पू यादव का विरोध

चुनाव पर कांग्रेस में महाभारत; सदाकत आश्रम में अल्लावरु, राजेश राम के खिलाफ धरना, पप्पू यादव का विरोध

संक्षेप:

कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरु समेत तीनों सचिव के खिलाफ जंग शुरू हो गया है। एआईसीसी सदस्य आनंद माधव के साथ कई नेता इन सभी को पार्टी से बाहर करने के लिए धरना पर बैठ गए।

Fri, 21 Nov 2025 01:26 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार चुनाव में महागठबंधन की शर्मनाक हार हुई। 2025 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 6 सीटों पर विजय मिली जबकि 2020 के चुनाव में उनके 19 विधायक बने थे। इसे लेकर कांग्रेस में महाभारत छिड़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और तीनों सचिव के खिलाफ जंग शुरू हो गया है। एआईसीसी सदस्य आनंद माधव के साथ कई नेता इन सभी को पार्टी से बाहर करने के लिए धरना पर बैठ गए। कांग्रेस के नाराज गुट के धरने के बीच सदाकत आश्रम में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। उनके आश्रम पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगाने शुरू दिए। इस बीच पप्पू यादव सीधे अध्यक्ष कार्यालय के पास जाकर बैठ गए। इस बीच महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता टिकट चोर बिहार छोड़ नारे वाला पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। बिहार चुनाव में पार्टी की हार की जवाबदेही तय करने की मांग के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम व प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को बर्खास्त करने के लिए नारेबाजी की गयी। राहुल गांधी की यात्रा और चुनावी खर्च की जांच कराने की भी मांग की गयी। आरोप लगाया गया कि पार्टी में वित्तीय अनियमितता बरती गई है।

आनंद ने बताया कि बीजेपी, आरएसएस, जदयू के घुसपैठियों को पार्टी में ले आए। टिकट बंटवारे में मनमानी की गई जिससे जीतने वालों को मौका नहीं मिला। इसका खामियाजा पार्टी के नुकसान के रूप में देखा गया। जब विरोध हुआ तो कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ बिचौलिए और भाजपा के घुसपैठिए आ गये हैं। उन्हें निकालना जरूरी है।

दरअसल पिछले दिनों पार्टी के 43 नेताओं के खिलाफ शोकॉज नोटिस थमाया गया था। इससे वे भड़क गए। ये लोग नाराज होकर पार्टी कार्यालय में आकर हंगामा करने लगे। इनमें कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। इस बीच पप्पू यादव पहुंचे तो टिकट चोर पार्टी छोड़ के नारे लगाने लगे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
