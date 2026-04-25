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काम की बात: कंफर्म टिकट मिलेगा! गर्मी की छुट्टियों में 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे; बिहार से कहां दौड़ेंगी?

Apr 25, 2026 06:07 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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पूर्व मध्य रेलवे तीन महीने के भीतर 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गर्मी की छुट्टियों में बिहार आने या यहां से देश के विभिन्न शहरों में जाने वाले यात्रियों को ट्रेन का कंफर्म टिकट मिल सकेगा। अभी नियमित ट्रेनों में रिजर्वेशन की मारामारी चल रही है, अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग या आरएसी लगी हुई है।

कंफर्म टिकट मिलेगा! गर्मी की छुट्टियों में 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे; बिहार से कहां दौड़ेंगी?

Confirm Train Ticket: बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश और झारखंड के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। गर्मी की छुट्टियों में पूर्व मध्य रेलवे लगभग एक हजार स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इनका संचालन अप्रैल से जुलाई के बीच किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समर स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा में यह जानकारी दी है। यूपी-बिहार के रूट पर कई समर स्पेशल ट्रेनें शुरू भी कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में और भी ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं।

समर स्पेशल ट्रेनों का फायदा मुंबई, सूरत, उधना, अहमदाबाद, जयपुर, हावड़ा, दिल्ली, हैदराबाद आदि देश के प्रमुख शहरों से बिहार आने-जाने वालों को मिलेगा। इससे मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के दरभंगा, जयनगर, सीतामढ़ी, बरौनी आदि स्टेशनों से गोवा, हरिद्वार, देहरादून, डिब्रूगढ़ आदि जाने के लिए ट्रेनों में कंफर्म रिजर्वेशन टिकट उपलब्ध हो सकेगा। यात्रियों की मांग के अनुरूप विशेष ट्रेनों की अधिसूचना रेलवे या संबंधित जोन जारी करेंगे।

देशभर में 18262 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते गुरुवार को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों संग समीक्ष बैठक की। इसमें गर्मी की छुट्टियों में नियमित ट्रेनों में बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए व्यस्त रूट पर अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन की समीक्षा की गई। रेलवे बोर्ड ने इसमें बताया था कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच रेलवे एक से दूसरे प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए कुल 18,262 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। देश स्तर पर 11,878 ट्रेनों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। बाकी का शेड्यूल आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा।

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ट्रेनों में मिल सकेगा कंफर्म टिकट

गर्मी की छुट्टियों में बाहर रह रहे लोगों के घर आने और पर्यटन स्थलों पर घूमने जाने के चलते, यात्रियों की अक्सर भीड़ देखी जाती है। गर्मी के सीजन में बिहार से चलने वालीं लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों में अक्सर टिकट की मारामारी रहती है। अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल हैं। रिजर्वेशन शुरू होते ही आरएसी या वेटिंग लग जाती है। अब स्पेशल ट्रेनें शुरू होने से दूसरे राज्यों से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट की उपलब्धता हो सकेगी।

पूर्व मध्य रेलवे में पांच मंडल

पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। इसका दायरा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, यूपी एवं एमपी के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। बिहार के अधिकतर जिले इसी जोन में आते हैं। पूमरे के पांच मंडल हैं, इनमें बिहार के दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर के अलावा झारखंड का धनबाद और यूपी का डीडीयू शामिल है।

(मुजफ्फरपुर से सोमनाथ सत्योम की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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