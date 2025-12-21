बख्तियारपुर-ताजपुर पुल निर्माण पूरे होने की आ गई डेट; उत्तर से दक्षिण बिहार का सफर होगा आसान

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newscompletion date of Bakhtiyarpur Tajpur bridge construction announced travel between North to South Bihar easier
संक्षेप:

गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पुल का निर्माण मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। जिससे उत्तर से दक्षिण बिहार का सफर आसान होगा। साथ ही पटना में गांधी सेतु पर लगे वाले जाम से भी निजात मिलेगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने रविवार को पुल का निरीक्षण किया।

Dec 21, 2025 09:07 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पुल का निर्माण मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। जिससे उत्तर से दक्षिण बिहार का सफर आसान और कम समय में पूरा हो जाएगा। यही नहीं पटना शहर में जाम की समस्या भी कम हो जाएही। गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम होने से लोगों को राहत मिलेगी। रविवार को पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बख्तियारपुर-ताजपुर पुल का निरीक्षण किया। साल 2014 से चली आ रही इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना का अब 90 फीसदी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है।

गंगा नदी बन रहा फोरलेन पुल समस्तीपुर, पटना, नालंदा और बख्तियारपुर जैसे क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी, जिससे यात्रा का समय घटेगा और आवागमन में सुगमता आएगी। चार बार पुल निर्माण की अवधि बढ़ाई जा चुकी है, पहले मई 2016, फिर 2018, मार्च 2020, और अब मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बख्तियारपुर के करजान से हाजीपुर-समस्तीपुर रोड पर स्थित ताजपुर को जोड़ने वाली 4 लेन ग्रीनफील्ड इस परियोजना की कुल लंबाई 51 किलोमीटर है जिसमें पुल की लंबाई 5.50 किलोमीटर है।

इससे पहले ताजपुर-बख्तियारपुर पुल निर्माण में सुस्ती पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को चेताया था। उन्होंने निर्माणाधीन सभी स्ट्रक्चर पर कार्य यथाशीघ्र शुरू करने और निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि कार्य की धीमी प्रगति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। राज्य के किसी भी क्षेत्र से पटना आने में अधिकतम पांच घंटे का समय लगने के विजन को साकार करने में ताजपुर-बख्तियारपुर गंगा पुल अहम हिस्सा है।