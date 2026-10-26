खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह पर महिला आयोग में मामला दर्ज, IPS को कमीशन ने भेजा समन

खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा सिंह ने बिहार महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। एसपी के आयोग की ओर से समन भेजा गया है।

पटना, मुख्य संवाददाता। बिहार के खगड़िया जिले के एसपी भानु प्रताप सिंह का पत्नी से विवाद का मामला बिहार राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया है। सोमवार को आईपीएस अफसर के विरुद्ध उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। यह मामला उनकी पत्नी पूजा सिंह ने दर्ज करवाया। दर्ज मामले में आवेदिका ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप आवेदिका के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े हैं। इसको देखते हुए आयोग की अध्यक्ष ने आवेदिका द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर तीन दिनों के अंदर सुरक्षा और अन्य इंतजाम करने को कहा है।

आवेदिका के पति भानु प्रताप सिंह को आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए समन भेजा गया है। आयोग की अध्यक्ष अध्यक्ष अप्सरा और उप सचिव वंदना कुमारी ने बताया कि आईपीएस अफसर भानु प्रताप पर उनकी पत्नी पूजा सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का पक्ष सुनने के बाद उनके पति को आयोग में उपस्थित होने को कहा गया है।

दोनों ने किया था लव मैरिज भानु प्रताप सिंह और पूजा सिंह का का रिश्ता आज भले ही तलाक तक पहुंच गया है। एक वक्त ऐसा था जब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। दोनों ने लव मैरिज किया था। उस समय भानु यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनकी मुलाकात साल 2015 में कोलकाता में हुई थी। भानु प्रताप पूजा सिंह के मौसा के दोस्त के बेटे हैं। एक पारिवारिक समारोह में दोनों मिले। उनके बीच दोस्ती हुई जो समय के साथ प्यार में बदल गई। अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ पूजा ने 2016 में भानू प्रताप से शादी की। भानु प्रताप का परिवार राजस्थान के भरतपुर में रहता है। यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला है। शादी के बाद पूजा ने प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में कई सालों तक काम किया। उनकी एक छह साल की बेटी है जिसकी कस्टडी के लिए विवाद चल रहा है। बच्ची अभी पिता के पास है।