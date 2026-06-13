माफ कीजिए हुजूर, थोड़ी सी... कोर्ट में शराब पीकर गवाही देने पहुंचा परिवादी, हड़कंप मच गया

शराब पीकर गवाही देने पहुंचे सूचक की कोर्ट के आदेश पर बिरौल पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। 16 मिलीलीटर शराब पीने की पुष्टि हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

बिहार के दरभंगा कोर्ट में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गवाह शराब के नशे में गवाही देने पहुंच गया। आरोपी व्यवहार न्यायालय स्थित जिला व अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर परिवाद का सूचक है। कोर्ट के आदेश पर बिरौल पुलिस ने जब ब्रेथ एनालाइजर से जांच की तो 16 मिलीलीटर शराब पीने की पुष्टि हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, आरोपी माफी मांगने लगा। कहने लगा कि थोड़ी-सी पी है।

दरभंगा कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सूचक बैजनाथ राय की गवाही हो रही थी। बचाव पक्ष के वकील उससे सवाल पूछ रहे थे। तभी मुदालह के अधिवक्ता रामचन्द्र यादव ने कोर्ट में आवेदन देकर आरोप लगाया कि गवाह दारू पीकर गवाही दे रहा है। अधिवक्ता ने जांच कराने की मांग की। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने बिरौल पुलिस को तत्काल जांच का आदेश दिया। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने आदेश मिलते ही गवाह की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराई। जांच में बैजनाथ राय के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उसे उसी समय हिरासत में ले लिया।

दिन भर होती रही चर्चा थानाध्यक्ष ने बताया आरोपी बैद्यनाथ राय हांसी गांव का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट न्यायालय में समर्पित कर आरोपी गवाह के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बैजनाथ राय को हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर, न्यायालय परिसर में नशे में गवाही देने की घटना से वकीलों और लोगों में दिनभर चर्चा होती रही। कोर्ट में गवाह के नशे में मिलने का यह मामला इलाके में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

शराब के नशे में हंगामा करते धराया इधर, बहेड़ी पुलिस ने थाना क्षेत्र के हरहच्चा गांव से शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गंगेश सिंह के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने बताया कि गंगेश सिंह के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।