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सम्राट चौधरी और गोली मारने वाले कथित बयान पर घिरे प्रशांत किशोर, पटना के थाने में शिकायत दर्ज

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत प्रशांत किशोर के उस बयान के खिलाफ दर्ज कराई गई है जिसमें उन्होंने कथित तौर से सम्राट चौधरी और गोली मारने वाली बात कही थी। शिकायत में उनपर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। 

Complain against prashant kishor in police station
सीएम पर कथित टिप्पणी को लेकर पीके खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। (फाइल फोटो)

जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर नए कानूनी पचड़े में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल पटना के साइबर थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रचारित एक वीडियो में प्रशांत किशोर द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गोली मारने से संबंधित बयान दिए जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस कथित बयान से समाज में रोष एवं तनाव उत्पन्न होने तथा राज्य की विधि-व्यवस्था खराब होने की आशंका है। लिहाजा इस मामले में निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस शिकायत में इस वीडियो की जांच करवाने की मांग की गई है। साथ ही साथ शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस जांच में कोई संज्ञेय अपराध पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस शिकायत में फेसबुक का एक लिंक भी दिया गया है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी और गोली वाली बात कही है।

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दरअसल यह पूरा विवाद एक वीडियो के सामने आने के बाद उभरा है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें प्रशांत किशोर ने बिहार में एनकाउंटर को लेकर कथित तौर से कहा कि अगर अपराधी को गोली मारना है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है। कथित तौर से पीके ने सीएम सम्राट चौधरी को सातवीं फेल कहा और यह भी कहा कि वो 7 लोगों की हत्या में जेल जा चुके हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार बीजेपी चीफ संजय सरावगी ने भी इसपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी।

कहा जा रहा है कि यह वीडियो 10 अक्टूबर सीतामढ़ी में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ पीके के संवाद का था। जिसमें पीके ने कथित तौर से यह टिप्पणी की थी। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता है। इसे लेकर संजय सरावगी ने कहा था कि उनका बयान लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है और यह बहुत खतरनाक है।

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प्रशांत किशोर ने अपने बयान को लेकर दी थी सफाई

बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा प्रशांत किशोर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद, शनिवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने राज्य सरकार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की चुनौती दी थी। बांकीपुर से विधायक ने आरोप लगाया था, ''मेरी बातों को संदर्भ से हटाकर तोड़-मरोड़कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सम्राट चौधरी अशिक्षित हैं, उन्होंने सातवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और उनका आपराधिक अतीत रहा है। सात लोगों की हत्या के एक मामले में उनका नाम आया था।'

प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैंने न्यायेतर हत्याओं का विरोध किया था। मैंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित थाने में स्थानीय सांसद या विधायक की शिकायत मिलने भर से उसे अपराधी घोषित कर गोली मारी जा सकती है, तो यही मापदंड सम्राट चौधरी पर भी लागू किया जाना चाहिए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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