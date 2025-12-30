तेजप्रताप यादव के खिलाफ पटना के थाने में शिकायत, संतोष रेणु ने जान का खतरा बताया
तेजप्रताप यादव के खिलाफ शिकायत करने वाले संतोष रेणु यादव ने तेजप्रताप यादव के लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद औऱ निराधार बताया है। इतना ही नहीं संतोष यादव ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। संतोष यादव का कहना है कि राजनीतिक मतभेद की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लाालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के खिलाफ पटना के एक थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ थाने में शिकायत संतोष रेणु यादव ने दर्ज करवाई है। यह वहीं संतोष रेणु यादव हैं जिनके खिलाफ कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया था। तेजप्रताप यादव ने धमकी देने और रंगदारी मांगने का आऱोप लगाया था। साथ ही साथ तेजप्रताप यादव ने संतोष यादव पर यह भी आरोप लगाया था कि वो उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं।
इधऱ अब तेजप्रताप यादव के खिलाफ शिकायत करने वाले संतोष रेणु यादव ने तेजप्रताप यादव के लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद औऱ निराधार बताया है। इतना ही नहीं संतोष यादव ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। संतोष यादव का कहना है कि राजनीतिक मतभेद की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
अपनी शिकायत में संतोष रेणु ने कहा है कि उन्हें औऱ उनके परिवार को खतरा है लिहाजा पुलिस उन्हें सुरक्षा दे। संतोष रेणु का आरोप है कि तेजप्रताप यादव उन्हें बदनाम करने गलत मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
संतोष रेणु यादव का दावा है कि वो माधव सेवा के अध्यक्ष के तौर पर जुड़े हुए हैं लगातार सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। संतोष रेणु ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। इधर इस पूरे मामले पर सिटी एसपी (पश्चिमी) पटना, भानु प्रताप सिंह ने कहा कि लिखित सनहा मिला है और मामले की तफ्तीश की जा रही है।