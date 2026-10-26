खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान की थाने में शिकायत, 24 घंटे में माफी मांगने की मांग

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पटना में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। संबोधन के दौरान भीड़ से एक व्यक्ति के टोकने पर खरगे ने आपा खो दिया। कहा -‘मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा।’

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के प्रति कथित विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह ने कोतवाली थाने में शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के परिवार के संबंध में सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना दुखद है। उन्होंने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि रविवार को गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। इससे कई लोग आहत हुए हैं। उन्होंने जांच के बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने खरगे से अपने बयान के लिए 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग भी की है। कोतवाली थानेदार अजय कुमार ने बताया कि शिकायत ले ली गई है। लेकिन, मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र का है। लिहाजा कार्रवाई के लिए आवेदन को गांधी मैदान थाना प्रेषित कर दिया जाए।

बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार को पटना में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। संबोधन के दौरान भीड़ से एक व्यक्ति के टोकने पर खरगे ने आपा खो दिया। कहा -‘मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा।’ प्रधानमंत्री के पिता के प्रति ऐसी टिप्पणी पर भड़की भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया।

पार्टी ने खरगे और राहुल गांधी से तुरंत माफी की मांग की है। भाजपा ने खरगे के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सोमवार को पटना समेत सभी राज्य मुख्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इस बयान पर रविवार को पटना से दिल्ली तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदीजी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि यह पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रकटीकरण है।