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खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान की थाने में शिकायत, 24 घंटे में माफी मांगने की मांग

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पटना में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। संबोधन के दौरान भीड़ से एक व्यक्ति के टोकने पर खरगे ने आपा खो दिया। कहा -‘मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा।’

Congress President Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के प्रति कथित विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह ने कोतवाली थाने में शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के परिवार के संबंध में सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना दुखद है। उन्होंने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि रविवार को गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। इससे कई लोग आहत हुए हैं। उन्होंने जांच के बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने खरगे से अपने बयान के लिए 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग भी की है। कोतवाली थानेदार अजय कुमार ने बताया कि शिकायत ले ली गई है। लेकिन, मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र का है। लिहाजा कार्रवाई के लिए आवेदन को गांधी मैदान थाना प्रेषित कर दिया जाए।

बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार को पटना में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। संबोधन के दौरान भीड़ से एक व्यक्ति के टोकने पर खरगे ने आपा खो दिया। कहा -‘मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा।’ प्रधानमंत्री के पिता के प्रति ऐसी टिप्पणी पर भड़की भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया।

पार्टी ने खरगे और राहुल गांधी से तुरंत माफी की मांग की है। भाजपा ने खरगे के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सोमवार को पटना समेत सभी राज्य मुख्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इस बयान पर रविवार को पटना से दिल्ली तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदीजी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि यह पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रकटीकरण है।

कार्यकर्ता ने टोका, तो आपा खो बैठे खरगे

कांग्रेस की ओर से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के 139वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसे बतौर मुख्य अतिथि खरगे संबोधित कर रहे थे। एसआईआर, महंगाई तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर खरगे केंद्र और प्रधानमंत्री पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी कर सरकारें चोरी कर ली गई हैं। इन्हें हम जेल भेजने का काम करेंगे। इन्हें हटना ही होगा, तभी चीजें बदलेंगी। इस दौरान सभागार में मौजूद एक विक्षुब्ध कांग्रेस कार्यकर्ता ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा- ‘कांग्रेस को मजबूत कीजिए, बैसाखी से कांग्रेस को हटाइए, नहीं तो मोदी नहीं हटेंगे।’ इस पर, खरगे ने कहा- “मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा। ” उन्होंने उत्तेजित स्वर में दो बार यह वाक्य बोला। उधर, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उस व्यक्ति की ओर लपके। उसे हॉल से बाहर कर दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा कि कुछ लोग उसे धक्का भी दे रहे हैं। सभागार में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति रही। बाद में खरगे ने संबोधन जारी रखा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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