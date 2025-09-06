पटना में प्रतियोगी छात्र ने किया सुसाइड, कमरे में मिला शव; पिता बोले- बेटे को कोई तनाव नहीं था

पटना में रहकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे छात्र ने सुसाइड कर लिया। जिसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। छात्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं मृतक के पिता कहना है कि उनका बेटा किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं था, न ही उसका किसी से कोई विवाद था।

पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में अशोकनगर रोड नंबर- 8 बी में वेणुगोपाल (28) नाम के छात्र ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। घटना सुबह की है, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी शाम चार बजे मिली। वह चार माह पहले पटना में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने आया था और किराये पर रहता था। मूल रूप से अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र के सोहसा गांव का रहने वाला था।

दिन में छात्र के पिता मनोज कुमार शर्मा ने कई बार फोन किया लेकिन वेणुगोपाल का मोबाइल बंद था। इसके बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद पिता ने दानापुर में रह रहे अपने भांजे को कंकड़बाग जाने को कहा। वह पहुंचता तो कमरा अंदर से बंद था। आवाज देने के बाद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो दरवाजा तोड़ा गया। फंदे से लटका शव देखकर सभी दंग रह गए। सूचना पर पहुंची कंकड़बाग पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

वेणुगोपाल पटना के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ता था। उसके पिता किसान हैं। पिता के मुताबिक उनके बेटा तनाव में भी नहीं था। आत्महत्या करने की क्या वजह है यह पता नहीं। छात्र ने आत्महत्या क्यों कि इस बाबत छानबीन की जा रही है।