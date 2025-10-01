Competition for becoming Jeevika in Bihar cities after govt start giving Rs 10000 each 10000 रुपये मिलने शुरू हुए तो बिहार के शहरों में भी जीविका बनने की होड़, 10 लाख नए आवेदन, Bihar Hindi News - Hindustan
10000 रुपये मिलने शुरू हुए तो बिहार के शहरों में भी जीविका बनने की होड़, 10 लाख नए आवेदन

नीतीश सरकार द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये की राशि देने के बाद शहरों की महिलाओं में भी जीविका समूह से जुड़ने की होड़ लग गई है। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाWed, 1 Oct 2025 11:23 PM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू होने के बाद शहरों में जीविका सदस्य बनने की होड़ लग गई है। नए सदस्य बनने के लिए 10 लाख नए आवेदन आए हैं। इनमें से साढ़े 4 लाख पिछले एक सप्ताह के हैं। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार हर घर की एक महिला सदस्य को 10000 रुपये पहली किस्त के रूप में दे रही है, जिसकी पहली शर्त जीविका से जुड़ना है।

जीविका समूह का कार्यक्षेत्र पहले शहर में था। करीब 3 साल पहले शहरी क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद से शहरों में भी जीविका समूहों का कार्यक्षेत्र बढ़ा है। अस्पताल, कई सरकारी कार्यालयों आदि में रसोई का संचालन जीविका दीदियां कर रही हैं। कार्यक्षेत्र बढ़ने के बाद रोजगार के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं का जीविका समूहों से जुड़ने का ट्रेंड बढ़ने लगा था। अब महिला रोजगार योजना की शुरुआत के बाद इसमें और तेजी आई है।

नगर विकास विभाग के अनुसार, कुल 3 लाख 12 हजार 431 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इनसे जुड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले तक 261 नगर निकायों में कार्यरत समूहों से जुड़ने के लिए 5 लाख 26 हजार 323 नए आवेदन प्राप्त हुए थे।

अब योजना के तहत राशि भेजने की नई तिथि घोषणा होने तक यह संख्या बढ़कर करीब 10 लाख हो गई है। यानी पिछले एक सप्ताह में साढ़े चार लाख नए सदस्य बन गए हैं। अब राज्य में शहरी निकायों की संख्या बढ़कर 264 हो गई है। इसलिए निकायों में जीविका समूह और नए सदस्य बनने के लिए आवेदनों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।

75 लाख महिलाओं को मिले 10000, 3 अक्टूबर को 25 लाख के खाते में जाएंगे रुपये

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में कुल 7500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब 25 लाख और महिलाओं को 3 अक्टूबर को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह कुल 2500 करोड़ इन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके 6 और 17 अक्टूबर को राशि जारी होगी। इस तरह चरणवार 26 दिसंबर तक 10-10 हजार रुपये खाते में भुगतान करने की तिथि राज्य सरकार ने तय की है।

मालूम हो कि 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने 10-10 हजार रुपये भेजे थे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिलाओं को उनकी पसंद के रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त भेजी जा रही है। इस योजना का लाभ जीविका की सदस्यों को ही मिलेगा।

जीविका के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 1 करोड़ 14 लाख 50 हजार महिलाओं ने आवेदन दिए हैं। इनमें एक करोड़ 11 लाख ग्रामीण तो साढ़े तीन लाख शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं। चरणवार इन महिलाओं को राशि दी जाएगी। इसके बाद इन महिलाओं के रोजगार का आकलन कर और दो लाख रुपये तक की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।

शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन

शहरी क्षेत्र में जीविका से जुड़ने के लिए आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं। इन आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जीविका के कर्मी संबंधित महिला के घर जाकर सत्यापन करते हैं। उसके बाद ही जीविका से इन्हें जोड़ा जा रहा है। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि जीविका का सदस्य बनने के लिए 20 लाख आवेदन आए हैं। इनमें 10 लाख ग्रामीण तथा 10 लाख शहर की महिलाएं हैं।

जीविका का सदस्य बनने के बाद इन महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये उनके बैंक खाते में भेजने की कार्रवाई शुरू होगी।