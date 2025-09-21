बिहार चुनाव: महागठंबधन में अभी सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, माकपा ने इन 11 सीटों पर ठोकी दावेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव: बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच अब तक सीट शेयरिंग की बात फाइनल नहीं हुई है। इस बीच सीपीआई (एम) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने इंडिया गठबंधन में 11 सीटों पर दावेदारी की है। इन सीटों में विभूतिपुर, मांझी, पिपरा (मोतिहारी), मटिहानी, बहादुरपुर, मोहिउद्दीन नगर, बिस्फी, महिषी, नौतन, पूर्णिया और परबत्ता शामिल हैं। वर्तमान में विभूतिपुर से अजय कुमार और मांझी से सत्येंद्र यादव माकपा विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में माकपा का स्ट्राइक रेट 50 प्रतिशत रहा था। पार्टी ने चार सीटों- विभूतिपुर, मांझी, पिपरा और मटिहानी में चुनाव लड़ा था और इनमें से दो जीतने में कामयाब रही थी। माकपा का वोट प्रतिशत 0.65 रहा था। पार्टी को इस बार 11 सीटों पर जीत की उम्मीद है।