नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण देखने जाना है तो नोट कर लें आम जनता के लिए एंट्री का गेट नंबर

संक्षेप: सुबह आठ बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक प्रतिबंध रहेगा। समारोह में वाहन से आने वाले आम लोगों के लिए सात जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहन आ जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारी जोर-शोर से जारी है। 20 नवंबर यानी गुरुवर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए आम लोग भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गांधी मैदान में आम लोग सिर्फ गेट नंबर 7, 8,9 और 10 से ही एंट्री कर पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीवीआईपी की सुरक्षा और उनके आवागमन के लिए गांधी मैदान और आसपास की सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। भट्टाचार्या रोड चौराहा और पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर कोई वाहन नहीं जाएगा। सुबह आठ बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक प्रतिबंध रहेगा। समारोह में वाहन से आने वाले आम लोगों के लिए सात जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहन आ जा सकेंगे। समारोह में राज्य सहित बाहर के कई वीवीआईपी शामिल होंगे। इसको लेकर यातायात पुलिस ने गांधी मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर यातायात में बदलाव किया है।

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भट्टाचार्या चौराहा व पुलिस लाईन तिराहा से गांधी मैदान की ओर और न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा। नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से वीरचन्द पटेल पथ में मोड़ दिया जायेगा। बुद्धमार्ग में कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहा तक गांधी मैदान की ओर जाने वाले सभी मार्ग आम वाहन के लिए बंद रहेंगे। कृष्णा घाट से पश्चिम गंगापथ के दोनों पलैंक पर दीघा गोलंबर तक (कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वाहनों को छोड़कर) वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।