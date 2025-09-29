Hindi NewsBihar NewsCommission will review the security arrangements for the Bihar elections tomorrow CEC Gyanesh Kumar will join the VC
बिहार चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था का कल रिव्यू करेगा आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार वीसी से जुड़ेंगे
बिहार चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कल चुनाव आयोग करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जिसमें सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल होंगे।
sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाMon, 29 Sep 2025 10:17 PM
