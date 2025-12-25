Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newscommercial vehicles not allowed in ashok rajpath gayghat and gadhimaidan during christmas and other two days in patna
अशोक राजपथ, गायघाट और गांधी मैदान; पटना में कई रास्तों पर 3 दिन नहीं चलेंगी ये गाड़ियां

संक्षेप:

अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो कारगिल चौक से डबल डेकर के पश्चिमी छोर के पास से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएंगे। एग्जीबिशन रोड में ऑटो, ई-रिक्शा भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर नहीं आएगे।

Dec 25, 2025 07:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवददाता, पटना
क्रिसमस और सरस मेले के कारण यातायात पुलिस ने गांधी मैदान के चारों ओर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध गुरुवार के अलावा 27 और 28 दिसंबर को भी रहेगा। गुरुवार को क्रिसमस के कारण अधिक भीड़ होने की संभावना है तो सरस मेला और अन्य मेले के आयोजन को लेकर शनिवार और रविवार को अधिक भीड़ हो जा रही है, इसलिए यह बदलाव किया गया है। दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले ऑटो पुलिस लाइन की ओर मोड़ दिए जाएंगे। गायघाट से अशोक राजपथ से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहन कारगिल चौक से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएंगे।

यातायात पुलिस की ओर से जारी पत्र के अनुसार दानापुर से राजापुर पुल होते हुए ऑटो और ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा से पुन: वापस दानापुर की ओर मोड़ दिया जाएगा। अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो कारगिल चौक से डबल डेकर के पश्चिमी छोर के पास से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएंगे।

एग्जीबिशन रोड में ऑटो, ई-रिक्शा भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर नहीं आएगे। एसपी वर्मा रोड की ओर से गांधी मैदान की ओर आने वाले ऑटो स्वामीनंदन तिराहा तक आएंगे और वहां से बाटा मोड़ होते हुए वापस जाएंगे।

बुद्धमार्ग या छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ पर ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस लाइन गेट नंबर -01 से बैंक रोड में ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। मछुआ टोली से बारीपथ पर ठाकुरबाड़ी मोड़ तक ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन किया जाएगा और ठाकुरबाड़ी मोड़ होते हुए वापस जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑटो, ई-रिक्शा गांधी मैदान बाकरगंज की ओर नहीं जाएगें।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
