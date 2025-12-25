अशोक राजपथ, गायघाट और गांधी मैदान; पटना में कई रास्तों पर 3 दिन नहीं चलेंगी ये गाड़ियां
अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो कारगिल चौक से डबल डेकर के पश्चिमी छोर के पास से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएंगे। एग्जीबिशन रोड में ऑटो, ई-रिक्शा भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर नहीं आएगे।
क्रिसमस और सरस मेले के कारण यातायात पुलिस ने गांधी मैदान के चारों ओर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध गुरुवार के अलावा 27 और 28 दिसंबर को भी रहेगा। गुरुवार को क्रिसमस के कारण अधिक भीड़ होने की संभावना है तो सरस मेला और अन्य मेले के आयोजन को लेकर शनिवार और रविवार को अधिक भीड़ हो जा रही है, इसलिए यह बदलाव किया गया है। दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले ऑटो पुलिस लाइन की ओर मोड़ दिए जाएंगे। गायघाट से अशोक राजपथ से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहन कारगिल चौक से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएंगे।
यातायात पुलिस की ओर से जारी पत्र के अनुसार दानापुर से राजापुर पुल होते हुए ऑटो और ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा से पुन: वापस दानापुर की ओर मोड़ दिया जाएगा। अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो कारगिल चौक से डबल डेकर के पश्चिमी छोर के पास से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएंगे।
एग्जीबिशन रोड में ऑटो, ई-रिक्शा भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर नहीं आएगे। एसपी वर्मा रोड की ओर से गांधी मैदान की ओर आने वाले ऑटो स्वामीनंदन तिराहा तक आएंगे और वहां से बाटा मोड़ होते हुए वापस जाएंगे।
बुद्धमार्ग या छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ पर ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस लाइन गेट नंबर -01 से बैंक रोड में ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। मछुआ टोली से बारीपथ पर ठाकुरबाड़ी मोड़ तक ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन किया जाएगा और ठाकुरबाड़ी मोड़ होते हुए वापस जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑटो, ई-रिक्शा गांधी मैदान बाकरगंज की ओर नहीं जाएगें।