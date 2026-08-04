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बिहार में रोजगार देने में कंपनियों की दिलचस्पी नहीं बढ़ी, NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बहुत कम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में नौकरी देने में कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ नहीं रही है। नेश्नल सर्विस पोर्टल पर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ रहा है। देश में अभी 57 लाख 47 हजार 866 कंपनियों ने बतौर नियोक्ता अपना पंजीकरण कराया है। इसमें बिहार के लिए मात्र दो लाख 69 हजार कंपनियों ने ही पंजीकरण कराया है।

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एनसीएस पोर्टल पर बिहार में नौकरी देने वाली कंपनियों का पंजीकरण नहीं बढ़ रहा है।

बिहार में रोजी-रोजगार देने में कंपनियों की अब भी दिलचस्पी नहीं बढ़ रही है। देश में 57 लाख से अधिक कंपनियों ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पंजीकरण करा रखा है। लेकिन, बिहार के लिए मात्र दो लाख 69 हजार कंपनियों ने ही पंजीकरण कराया है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे अधिक 10 लाख से अधिक कंपनियों ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पंजीकरण कराया है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के अनुसार देश में अभी 57 लाख 47 हजार 866 कंपनियों ने बतौर नियोक्ता अपना पंजीकरण कराया है। इन कंपनियों की ओर से राज्यों का चयन किया जाता है। यानी पंजीकृत कंपनियों में कौन किस राज्य में जाकर बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, यह उनके पास विकल्प चुनने का अधिकार होता है।

महाराष्ट्र के लिए 10 लाख 38 हजार 868 कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए तीन लाख 27 हजार 137 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। झारखंड के लिए एक लाख आठ हजार 207 तो उत्तर प्रदेश के लिए पांच लाख 90 हजार 927 कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। अन्य राज्यों में तेलंगाना के लिए दो लाख 43 हजार, तमिलनाडू के लिए तीन लाख 70 हजार, राजस्थान के लिए तीन लाख 51 हजार, ओडिशा के लिए एक लाख 80 हजार, मध्यप्रदेश के लिए तीन लाख 24 हजार, कर्नाटक के लिए दो लाख 92 हजार, गुजरात के लिए तीन लाख, असम के लिए एक लाख 58 हजार ,आंध्रप्रदेश के लिए एक लाख 84 हजार कंपनियों ने पंजीकरण कराया है।

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पंजीकरण से क्या होता है लाभ

राज्य व केंद्र सरकार की ओर से बिहार में नियमित अंतराल पर रोजगार मेला, जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। इसमें उन्हीं कंपनियों को शामिल होने का अवसर मिलता है जो बिहार के लिए पंजीकृत होती है। बिहार के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं पंजीकृत कंपनियों में काम करने का अवसर मिलता है। जितनी अधिक से अधिक कंपनियां बिहार में आएंगी, बिहार के बेरोजगारों को उतना ही लाभ होगा।

वर्षवार वृद्धि होना बिहार के लिए सुखद

वर्षवार देखें तो बिहार में आने वाली कंपनियों की दिचलस्पी साल-दर-साल बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र दो कंपनियों ने बिहार के लिए पंजीकरण कराया था। वर्ष 2016-17 में 49, वर्ष 2017-18 में 49, वर्ष 2018-19 में 95, वर्ष 2019-20 में 775, वर्ष 2020-21 में 757, वर्ष 2021-22 में 615 कंपनियों ने बिहार के लिए पंजीकरण कराया। लेकिन, वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित रूप से 39 हजार 598 कंपनियों ने बिहार के लिए पंजीकरण कराया। इसी तरह वर्ष 2023-24 में 68 हजार 155 तो वर्ष 2024-25 में 86 हजार 368 तो वर्ष 2025-26 में 75 हजार से अधिक कंपनियों ने बिहार में दिलचस्पी दिखाई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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