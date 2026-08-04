बिहार में रोजगार देने में कंपनियों की दिलचस्पी नहीं बढ़ी, NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बहुत कम

बिहार में नौकरी देने में कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ नहीं रही है। नेश्नल सर्विस पोर्टल पर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ रहा है। देश में अभी 57 लाख 47 हजार 866 कंपनियों ने बतौर नियोक्ता अपना पंजीकरण कराया है। इसमें बिहार के लिए मात्र दो लाख 69 हजार कंपनियों ने ही पंजीकरण कराया है।

बिहार में रोजी-रोजगार देने में कंपनियों की अब भी दिलचस्पी नहीं बढ़ रही है। देश में 57 लाख से अधिक कंपनियों ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पंजीकरण करा रखा है। लेकिन, बिहार के लिए मात्र दो लाख 69 हजार कंपनियों ने ही पंजीकरण कराया है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे अधिक 10 लाख से अधिक कंपनियों ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पंजीकरण कराया है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के अनुसार देश में अभी 57 लाख 47 हजार 866 कंपनियों ने बतौर नियोक्ता अपना पंजीकरण कराया है। इन कंपनियों की ओर से राज्यों का चयन किया जाता है। यानी पंजीकृत कंपनियों में कौन किस राज्य में जाकर बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, यह उनके पास विकल्प चुनने का अधिकार होता है।

महाराष्ट्र के लिए 10 लाख 38 हजार 868 कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए तीन लाख 27 हजार 137 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। झारखंड के लिए एक लाख आठ हजार 207 तो उत्तर प्रदेश के लिए पांच लाख 90 हजार 927 कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। अन्य राज्यों में तेलंगाना के लिए दो लाख 43 हजार, तमिलनाडू के लिए तीन लाख 70 हजार, राजस्थान के लिए तीन लाख 51 हजार, ओडिशा के लिए एक लाख 80 हजार, मध्यप्रदेश के लिए तीन लाख 24 हजार, कर्नाटक के लिए दो लाख 92 हजार, गुजरात के लिए तीन लाख, असम के लिए एक लाख 58 हजार ,आंध्रप्रदेश के लिए एक लाख 84 हजार कंपनियों ने पंजीकरण कराया है।

पंजीकरण से क्या होता है लाभ राज्य व केंद्र सरकार की ओर से बिहार में नियमित अंतराल पर रोजगार मेला, जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। इसमें उन्हीं कंपनियों को शामिल होने का अवसर मिलता है जो बिहार के लिए पंजीकृत होती है। बिहार के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं पंजीकृत कंपनियों में काम करने का अवसर मिलता है। जितनी अधिक से अधिक कंपनियां बिहार में आएंगी, बिहार के बेरोजगारों को उतना ही लाभ होगा।