60000 रुपये लेते पकड़ा गया कॉलेज का प्राचार्य, गेस्ट टीचर से सैलरी के लिए मांगी थी घूस

कैमूर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने गुरुवार को घूस लेते गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल ने गेस्ट टीचर से सैलरी जारी करने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी।

बिहार के कैमूर जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार को विजिलेंस की टीम ने 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कॉलेज के कंप्यूटर विभाग के अतिथि शिक्षक गौरव कुमार वर्मा की शिकायत पर हुई। गिरफ्तार प्राचार्य से पूछताछ के बाद विजिलेंस उन्हें अपने साथ ले गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि यह राशि प्राचार्य ने कॉलेज के एक गेस्ट टीचर के बकाया वेतन का भुगतान करने की एवज में मांगी थी।

मिली जानकारी के अनुसार, कॉलेज के गेस्ट टीचर का बीते 6 महीने का 2.70 लाख रुपये वेतन बकाया था। प्राचार्य यह राशि जारी करने की एवज में 60 हजार रुपये की घूस मांग रहे थे।अतिथि शिक्षक ने बार-बार प्राचार्य से अनुरोध किया कि वह इतनी अधिक राशि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि यह उनकी मेहनत का पैसा है और उसी से उनका परिवार चलाना है। अतिथि शिक्षक ने तंग आकर इसकी शिकायत विजिलेंस से की।

विजिलेंस ने उनका मामला दर्ज करते हुए इसका सत्यापन किया, जिसमें शिक्षक की शिकायत सही पाई गई। इस मामले में कार्रवाई के लिए बुधवार को पटना मुख्यालय से 10 सदस्य टीम का गठन किया गया, जिसके प्रभारी डीएसपी बिप्लव कुमार को बनाया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर नजीमुद्दीन के अलावा एएसआई मंजीत सिंह, रवि शंकर कुमार तथा कुमार रितेश समेत अन्य पुलिस बल के जवान शामिल रहे।

यह टीम गुरुवार को जब कैमूर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंची तो अतिथि शिक्षक को प्राचार्य कक्ष में भेजा गया। यहां प्राचार्य ने उनसे 60 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लिए। रिश्वत लेते ही विजिलेंस टीम ने उनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्राचार्य को गिरफ्तार करने के बाद पर्यटन विकास निगम के होटल पनास में ले जाकर पूछताछ की गई।