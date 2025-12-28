Bihar Weather: सर्द पछुआ हवाओं से बिहार में बढ़ी कनकनी, कोहरे का भी कहर; आगे कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: Bihar Weather: सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहेंगे तो बुधवार से शुक्रवार को राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Bihar Weather: बिहार में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बिहार में लोग कोहरे और जबरदस्त ठिठुरन की मार झेलने को मजबूर हैं। बिहार के लोगों को अभी 2 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। रविवार को राज्य के पश्चिम और मध्य भागों के जिलों के कुछ स्थानों मे शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। रविवार की सुबह राज्य के कई जिलों में घना कोहरा नजर आया और भयंकर ठिठुरन की स्थिति रही।

सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहेंगे तो बुधवार से शुक्रवार को राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले चार दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है।

इससे पहले शनिवार को कोहरे और धुंध के बीच दिन की शुरुआत हुई थी। सुबह पांच बजे से सात बजे तक कोहरा छाया रहा। पूरे दिन धुंध रही। दोपहर में हल्की धूप निकली पर वह भी धुंध में दुबकी रही। ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। लेकिन सर्द पछुआ चलने से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। पटना में सबसे अधिक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चली।

गया जी, मोतिहारी, छपरा, फारबिसगंज, अरवल के न्यूनतम पारा में गिरावट आई। आठ शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 5.2 से 13.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम दृश्यता 50 मीटर गया जी में दर्ज की गई। छपरा शीत दिवस की चपेट में रहा। 28 शहरों में कोहरा छाए रहने के कारण शीतलहर से जैसे हालात बने रहे। प्रदेश का अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री से 19.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया।