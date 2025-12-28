Hindustan Hindi News
Bihar Weather: सर्द पछुआ हवाओं से बिहार में बढ़ी कनकनी, कोहरे का भी कहर; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहेंगे तो बुधवार से शुक्रवार को राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

Dec 28, 2025 07:22 am IST
Bihar Weather: बिहार में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बिहार में लोग कोहरे और जबरदस्त ठिठुरन की मार झेलने को मजबूर हैं। बिहार के लोगों को अभी 2 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। रविवार को राज्य के पश्चिम और मध्य भागों के जिलों के कुछ स्थानों मे शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। रविवार की सुबह राज्य के कई जिलों में घना कोहरा नजर आया और भयंकर ठिठुरन की स्थिति रही।

सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहेंगे तो बुधवार से शुक्रवार को राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले चार दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है।

इससे पहले शनिवार को कोहरे और धुंध के बीच दिन की शुरुआत हुई थी। सुबह पांच बजे से सात बजे तक कोहरा छाया रहा। पूरे दिन धुंध रही। दोपहर में हल्की धूप निकली पर वह भी धुंध में दुबकी रही। ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। लेकिन सर्द पछुआ चलने से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। पटना में सबसे अधिक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चली।

गया जी, मोतिहारी, छपरा, फारबिसगंज, अरवल के न्यूनतम पारा में गिरावट आई। आठ शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 5.2 से 13.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम दृश्यता 50 मीटर गया जी में दर्ज की गई। छपरा शीत दिवस की चपेट में रहा। 28 शहरों में कोहरा छाए रहने के कारण शीतलहर से जैसे हालात बने रहे। प्रदेश का अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री से 19.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया।

पटना में दिन-रात के तापमान में सिर्फ 2.7 डिग्री का अंतर

पटना में शनिवार को दिन और रात के तापमान में सिर्फ 2.7 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। इस कारण लोगों को दिन में भी ठिठुरन वाली ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की और अधिकतम में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। वहीं सर्द पछुआ 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली। इस कारण राजधानी में शीतलहर जैसे हालात बने रहे। राजधानी का सबसे कम दृश्यता 400 मीटर रही। पटना का अधिकतम तापमान 14.8 और न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी में सुबह के समय घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
