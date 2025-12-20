बिहार में कोल्ड अटैक; बक्सर में जाड़ा लगने से एक ही स्कूल के 8 बच्चे बेहोश, मचा हड़कंप

संक्षेप: बक्सर जिले में एक ही स्कूल के 8 बच्चे ठंड लगने से बेहोश हो गए। जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डुमरांव के उड़ीयानगंज स्कूल की है। इस मामले के बाद विद्यालय परिसर में अलाव की व्यवस्था की गई है। सात ही बच्चों के गर्म कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं।

बिहार में ठंड का सितम जारी है। बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के उड़ीयानगंज मध्य विद्यालय में शनिवार को कड़ाके की ठंड से आठ बच्चे अचानक अपनी -अपनी कक्षाओं में बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और शिक्षक बच्चों को संभालने में जुट गए। ठंड की तीव्रता और बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना प्रखंड प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही बीडीओ संदीप कुमार पांडेय, बीईओ सुधांशु कुमार एवं चिकित्सा प्रभारी डॉ. आरबी प्रसाद स्वास्थ्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों की स्थिति का जायजा लिया और स्वास्थ्य टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक ठंड, पर्याप्त गर्म कपड़ों की कमी और सुबह के समय ठंडी हवा के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी। प्रखंड प्रशासन की ओर से त्वरित पहल करते हुए प्रभावित बच्चों को स्वेटर, टोपी एवं आवश्यक ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए गए। साथ ही विद्यालय परिसर में अलाव की व्यवस्था गई।