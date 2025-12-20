Hindustan Hindi News
बिहार में कोल्ड अटैक; बक्सर में जाड़ा लगने से एक ही स्कूल के 8 बच्चे बेहोश, मचा हड़कंप

संक्षेप:

बक्सर जिले में एक ही स्कूल के 8 बच्चे ठंड लगने से बेहोश हो गए। जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डुमरांव के उड़ीयानगंज स्कूल की है। इस मामले के बाद विद्यालय परिसर में अलाव की व्यवस्था की गई है। सात ही बच्चों के गर्म कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं।

Dec 20, 2025 10:49 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, डुमरांव (बक्सर)
बिहार में ठंड का सितम जारी है। बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के उड़ीयानगंज मध्य विद्यालय में शनिवार को कड़ाके की ठंड से आठ बच्चे अचानक अपनी -अपनी कक्षाओं में बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और शिक्षक बच्चों को संभालने में जुट गए। ठंड की तीव्रता और बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना प्रखंड प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही बीडीओ संदीप कुमार पांडेय, बीईओ सुधांशु कुमार एवं चिकित्सा प्रभारी डॉ. आरबी प्रसाद स्वास्थ्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों की स्थिति का जायजा लिया और स्वास्थ्य टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक ठंड, पर्याप्त गर्म कपड़ों की कमी और सुबह के समय ठंडी हवा के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी। प्रखंड प्रशासन की ओर से त्वरित पहल करते हुए प्रभावित बच्चों को स्वेटर, टोपी एवं आवश्यक ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए गए। साथ ही विद्यालय परिसर में अलाव की व्यवस्था गई।

कुछ समय बाद उपचार के पश्चात सभी बच्चों की हालत में सुधार देखा गया, जिसके बाद शिक्षकों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावक भी विद्यालय पहुंच गए। बीडीओ ने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि अत्यधिक ठंड के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सुबह के समय आवश्यक सावधानी बरती जाएं।