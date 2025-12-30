Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCold wave grips Patna schools up to class 8 closed until January 2nd District Magistrate issues order
पटना में ठंड का सितम; 8वीं तक के स्कूल 2 जनवरी तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

पटना में ठंड का सितम; 8वीं तक के स्कूल 2 जनवरी तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

संक्षेप:

पटना में ठंड के बीच सभी निजी और सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों की छुट्टियां 2 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। डीएम डॉ.त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को आदेश जारी किया। कक्षा 8 से ऊपर के छात्रों के लिए विद्यालय का संचालन दिन के 10 बजे से 3:30 बजे तक होगा।

Dec 30, 2025 10:08 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना में भीषण ठंड को देखते हुए आठवीं तक के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। सभी विद्यालय अब 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया। आठवीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन दिन के 10 बजे से दोपहर 3:30 तक होगा। जिन विद्यालयों में प्री- बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन हो रहा है, उन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इससे पहले शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 30 दिसंबर तक बढ़ाई गईं थी। और उससे पहले 26 दिसंबर तक का आदेश था। लेकिन शीतलहर और कोहरे के चलते अब 2 दिसंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गईं हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकतर जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

राज्य में तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में कंपकंपी छूट रही है। सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में आठ से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली।

ये भी पढ़ें:पढ़ाई पर ठंड भारी, बिहार के इस जिले में सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी