पटना में ठंड का सितम; 8वीं तक के स्कूल 2 जनवरी तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

संक्षेप: पटना में ठंड के बीच सभी निजी और सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों की छुट्टियां 2 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। डीएम डॉ.त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को आदेश जारी किया। कक्षा 8 से ऊपर के छात्रों के लिए विद्यालय का संचालन दिन के 10 बजे से 3:30 बजे तक होगा।

पटना में भीषण ठंड को देखते हुए आठवीं तक के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। सभी विद्यालय अब 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया। आठवीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन दिन के 10 बजे से दोपहर 3:30 तक होगा। जिन विद्यालयों में प्री- बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन हो रहा है, उन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

इससे पहले शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 30 दिसंबर तक बढ़ाई गईं थी। और उससे पहले 26 दिसंबर तक का आदेश था। लेकिन शीतलहर और कोहरे के चलते अब 2 दिसंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गईं हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकतर जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।