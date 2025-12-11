Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Bihar Weather: बिहार में सुबह-शाम ठंड का असर, दो दिनों तक इन जिलों में छाएगा कोहरा; मौसम विभाग ने बताया

Bihar Weather: अगले दो दिनों के दौरान पटना समेत प. चंपारण, पू. चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद और जमुई में रात एवं सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार है।

Dec 11, 2025 06:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Weather: बिहार में ठंड ने धीरे-धीरे असर दिखाना शुरू किया है। सुबह और रात के वक्त अभी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि पटना समेत बिहार के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री की कमी के साथ 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में कमी होने से रात के समय सर्दी का अधिक अहसास रहा।

अगले दो दिनों के दौरान पटना समेत प. चंपारण, पू. चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद और जमुई में रात एवं सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार है। अगले चौबीस घंटे के दौरान अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, रोहता, और कैमूर जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया। 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा, जो अगले सात दिनों तक जारी रहेगा। 30 किमी प्रति घंटे की मध्यम गति की पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है।

