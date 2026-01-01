बिहार के 7 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, नए साल के पहले दिन पटना वासियों को राहत

संक्षेप: Bihar Weather: मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत बिहार के 7 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर बिहार में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। हालांकि, नए साल पर पटना वासियों को भयंकर ठंड से हल्की राहत मिली है।

Bihar Weather: मौसम विभाग ने के सात जिलों में शुक्रवार को शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दक्षिण बिहार के जिलों में सर्द पछुआ हवा चलने के कारण ठंड का एहसास होगा। गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी। वहीं, उत्तर बिहार के कुछ जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से कनकनी का एहसास हुआ। 20 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से दक्षिण बिहार के लोगों को नववर्ष के पहले दिन ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिली। हालांकि उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा। इसी कारण हल्के स्तर की धूप निकली। छपरा एवं मधुबनी भीषण शीत दिवस और भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर शीत दिवस की चपेट में रहे।

राज्य का न्यूनतम तापमान 5.8 से 10.5 और अधिकतम तापमान 17.8 से 24.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य में सबसे कम दृश्यता 20 मीटर भागलपुर में दर्ज की गई। वहीं सबसे कम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस जीरादेई (सिवान) में दर्ज किया गया।

नव वर्ष के पहले दिन राजधानी वासियों को मिली राहत राजधानी में लगभग 10 दिनों के बाद नव वर्ष के पहले दिन गुरुवार को दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली। लेकिन, रात में हवा की रफ्तार तेज रहने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह के समय राजधानी में हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन दिन में आसमान साफ होने की संभावना है।