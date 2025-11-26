Hindustan Hindi News
बिहार में अब कोल्ड अटैक, चार दिनों तक पारा गिरेगा तो बढ़ेगी ठंड; पटना में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Weather: बिहार का सबसे अधिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में और सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद व राजगीर में दर्ज किया गया। सबसे कम दृश्यता 600 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया।

Wed, 26 Nov 2025 07:13 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार में अब कोल्ड अटैक, चार दिनों तक पारा गिरेगा तो बढ़ेगी ठंड; पटना में कैसा रहेगा मौसमबिहार के एक-दो स्थानों पर दो दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरा छाए रहने के आसार हैं। वहीं चार दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का भी पूर्वानुमान है। हालांकि तापमान गिरने के बावजूद मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है।

मंगलवार को राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 11 से 17.6 और अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया।

पूर्णिया में दृश्यता 600 मीटर

बिहार का सबसे अधिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में और सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद व राजगीर में दर्ज किया गया। सबसे कम दृश्यता 600 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया।

पटना का मौसम रहेगा साफ

पटना का मौसम बुधवार के साफ रहेगा। इस दौरान सुबह के समय आंशिक कोहरा छाया रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आसमान साफ होता जाएगा। वहीं मंगलवार को पटना के न्यूनतम पारा में 0.3 डिग्री की गिरावट और अधिकतम पारा में 0.1 डिग्री की वृद्धि हुई। पटना का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मुजफ्फरपुर में बढ़ेगी ठंड

जिले में अगले पांच दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा। इसका कारण जिले में लगातार चल रही पछिआ हवा को बताया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को जारी अगले पांच दिनों के पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। वहीं, पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में तेजी से कमी आई। इस कारण इस सीजन में पहली बार तापमान घटकर 10 डिग्री से नीचे चला गया। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानित डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार पछिआ हवा चलने से तापमान में कमी आ रही है।

तापमान में तेजी से कमी का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। हालांकि, इस दौरान दिन में मौसम अधिकांश समय साफ और शुष्क बना रह सकता है। वहीं, शाम होते ही कोहरे का असर तेजी से बढ़ेगा जो सुबह में 10 से 11 बजे तक हल्का रहेगा। इस दौरान न्यूनतम पारा में एक से दो डिग्री तक की कमी आ सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
