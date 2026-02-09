Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscold and fog will continue in morning and evening tempratrure fall bihar weather report
Bihar Weather: बिहार में सुबह - शाम ठंड से सामना, कोहरे का भी कहर; जानिए मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में सुबह - शाम ठंड से सामना, कोहरे का भी कहर; जानिए मौसम का हाल

संक्षेप:

Bihar Weather: पटना में अगले एक-दो दिनों तक सुबह और शाम में ठंड रहेगी। दिन में धूप निकलने के कारण राहत मिलेगी। रविवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।

Feb 09, 2026 05:54 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। सुबह और शाम के समय ठंड रहेगी। वहीं, प्रदेश के कई शहरों में कोहरा छाए रहने के भी आसार है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। प्रदेश में कई जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। हालांकि अधिकतम तापमान में बहुत बदलाव नहीं होगा। दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत मिलेगी। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट आई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिहार का अधिकतम तापमान 22.5 से 28.9 और न्यूनतम तापमान 9.3 से 17.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में और सबसे अधिक 28.9 डिग्री सेल्सियस कैमूर में दर्ज किया गया। सुबह के समय चार जिलों में एक-दो जगहों पर कोहरा छाया रहा। मोतिहारी में घना कोहरा रहा। इस कारण दृश्यता 150 मीटर रही।

सुबह और शाम ठंड रहेगी

पटना में अगले एक-दो दिनों तक सुबह और शाम में ठंड रहेगी। दिन में धूप निकलने के कारण राहत मिलेगी। रविवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 25.5 और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Weather Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।