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खाड़ी युद्ध से सीएनजी के दाम बढ़े, रोहतास और औरंगाबाद में कैमूर से महंगी मिल रही गैस

Mar 28, 2026 10:59 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भभुआ
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कैमूर जिले में पहले सीएनजी के दाम 89.90 रुपये प्रति किलो मिल रही थी, बीते एक सप्ताह से यह 91.90 रुपये किलो बिक रही है। वहीं, पड़ोसी रोहतास और औरंगाबाद जिले में कैमूर से भी महंगी गैस है। रोहतास में 1 रुपये और औरंगाबाद में 2 रुपये प्रति किलो दाम ज्यादा हैं।

खाड़ी युद्ध से सीएनजी के दाम बढ़े, रोहतास और औरंगाबाद में कैमूर से महंगी मिल रही गैस

CNG Price: ईरान और खाड़ी देशों में युद्ध के बाद वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के दाम बढ़ गए हैं। बिहार के कैमूर जिले में सीएनजी गैस की कीमत में प्रति किलो दो रुपये की वृद्धि हुई है। पहले 89.90 रुपये प्रति किलो सीएनजी बिक रही थी। लेकिन, 20 मार्च 2026 से इसके दाम 91.90 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। इसकी पुष्टि सीएनजी पंप ऑपरेटर पियुष शुक्ला ने भी की है।

हालांकि कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने सीएनजी की कीमत में इसलिए वृद्धि की है, ताकि इसका उपयोग कम हो। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को प्रेरित की जा रही है कि वह सीएनजी की बचत करें और ज्यादा जरूरी हो तो सीएनजी वाहन का उपयोग करें। कैमूर जिले में सीएनजी के तीन पंप हैं। मोहनियां प्रखंड के एनएच- 30 पर स्थित शुकुलपिपरा के पास काली हाई-वे सर्विस, मोहनियां में एनएच- 2 पर तिरुपति बालाजी और दुर्गावती प्रखंड के धनेछा में मां मुंडेश्वरी सर्विस है।

पियुष ने बताया कि इन तीनों पंप से रोजाना वाहनों में तकरीबन 10 हजार किलो सीएनजी भरवाई जा रही है। वाहनों में सीएनजी गैस भरवाने की होड़ में पंप पर गाड़ियों की कतार लग रही है। सीएनजी भरवाने के लिए गुरुवार की रात में शुकुलपिपरा के पास स्थित काली हाई-वे सर्विस पर ऑटो और चार चक्का वाले वाहनों की कतार लगी थी।

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मोहनियां के ऑटो चालक रामदरश मल्लाह ने बताया कि पूरे दिन वाहन का परिचालन करने के बाद रात में सीएनजी इसलिए भरवा रहे हैं, ताकि सुबह में परेशानी नहीं हो। कमलेश तिवारी ने बताया कि भभुआ में सीएनजी पंप नहीं है, इसलिए गैस भरवाने के लिए ऑटो लेकर मोहनियां जाना पड़ता है। फोर व्हीलर के ऑपरेटर कोचस निवासी रणधीर सिंह ने बताया कि वह परिवार के साथ अयोध्या जा रहे हैं। गाड़ी में सीएनजी कम हो गई है। इसलिए यहां पर 10 किलो गैस भरवा रहे हैं। फिर जरूरत पड़ने पर यूपी में भरवा लेंगे।

औरंगाबाद और रोहतास में कैमूर में भी महंगी है सीएनजी

सीएनजी पंप संचालक पियुष शुक्ला ने बताया कि कैमूर में गैस आसपास के जिलों से सस्ती है। पूछने पर उन्होंने बताया कि कैमूर से रोहतास जिला में एक रुपया और औरंगाबाद जिला में दो रुपया किलो महंगी सीएनजी बिक रही है। इसलिए इस रूट से यात्रा करने वाले लोग इधर के ही पंप पर सीएनजी ले लेते हैं, जिससे उन्हें लाभ होता है। इसलिए वाहनों की कतार लग रही है।

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कंपनियों ने दिया पंप संचालकों को झटका

युद्ध के बाद तेल कंपनियों ने पंप संचालकों को बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश आर्य ने बताया कि कंपनियां 15 मार्च 2026 से अग्रिम राशि जमा करने पर डीजल-पेट्रोल आपूर्ति करने का नियम बना दिया है। पहले कंपनियां 18 प्रतिशत ब्याज पर उधार तेल दे देती थी। लेकिन, अब एडवांस पैसा देने पर ही तेल की आपूर्ति की जा रही है।

उधार तेल नहीं मिलने से पंप संचालक परेशान

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि अग्रिम भुगतान करने पर तेल आपूर्ति करने के नियम लागू करने के बाद से कई पंप संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक पंप संचालक ने बताया कि कई पंपों पर तेल तो हैं, पर वह बिक्री नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने उधार तेल बेचा है, उनकी पूंजी फंस गई है। जब पेट्रोल 40.17 रुपया लीटर था, तब 2.70 रुपया कमीशन मिलता था। 12 वर्षों में कमीशन 20 पैसा बढ़ाकर 2.90 रुपया किया गया। जबकि खर्च बढ़ रहा है।

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पुरानी दर पर दिया जा रहा डीजल-पेट्रोल

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटायी वह तेल कंपनियां को घाटा होने से राहत देने के लिए कम की है। डीजल या पेट्रोल की कीमत पूर्व की तरह है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी दर पर ही डीजल-पेट्रोल बेचा जा रहा है।

(रिपोर्ट- संजय क्रांति)

Jayesh Jetawat

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Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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