अंचल, ब्लॉक और थाना को सीधे सीएमओ देखेगा, बिहार के लोगों को सम्राट चौधरी ने दिया भरोसा

सीएम सम्राट चौधरी ने बहुमत पर चर्चा के दौरान कहा कि अंचल, ब्लॉक और थाना को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय देखेगा।उन्होने गारंटी देते हुए कहा कि बिहार की पुलिस काम करेगी। महिलाओं की तरफ अगर कोई भी गलत नजर उठाएगा। तो उसे पाताल से निकालने का काम भी हमारी पुलिस करेगी।

बिहार विधानसभा में बहुमत पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि अंचल, ब्लॉक और थाना को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय देखेगा। सम्राट चौधरी ने गारंटी देते हुए कहा कि बिहार की पुलिस काम करेगी। महिलाओं की तरफ अगर कोई भी गलत नजर उठाएगा। तो उसे पाताल से निकालने का काम भी हमारी पुलिस करेगी। बिहार में सुशासन चलता रहेगा। 2011 से लगातार हमारे कई साथी काम करते रहे।

लोक सेवाओं के लिए बेहतर काम किए गए- सम्राट लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया गया। ई म्यूटेशन की सेवा शुरू की गई। इसके बाद दिलीप जायसवाल आए, उन्होने इसको आगे बढ़ाया। विजय सिन्हा आए उन्होने ई मापी की व्यवस्था कराई। संजय सरावगी ने डिजिटल कराने का काम किया। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि तीन चीजों में अंचल, ब्लॉक और थाना को मेरा सीएमओ पूर्ण रूप से देखेगा। इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को तीखा जवाब दिया।

सत्ता किसी की बपौती नहीं- सम्राट उन्होंने कहा ‘सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है। कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता है। मैं तो कहता हूं अगर लालू जी का मुझपर अत्याचार नहीं होता तो आज मैं सीएम नहीं होता। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि सम्राट चौधरी बिहार का सीएम हो, इससे इनकार नहीं करता हूं। बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने किसानों, महिलाओं की चिंता की, और सबसे अधिक सुशासन स्थापित करने का काम किया गया। हमारे नेता नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार समृद्ध बने।