CM कब बनेंगे? सवाल पर मुस्कुराए सम्राट चौधरी; चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या दिया जवाब
संक्षेप: Bihar Election 2025: पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पूछा गया कि वह सीएम की शपथ कब ले रहे हैं? इस सवाल का सम्राट चौधरी ने क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं।
Bihar Election 2025: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को चुनावी माहौल में अपने तेवर साफ करते हुए कहा कि NDA में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बरकरार रहेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार थमने के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है।
पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सम्राट चौधरी से पीछा गया कि वह सीएम पद की शपथ कब ले रहे हैं? इस सवाल पर पहले सम्राट चौधरी मुस्कुराए, आगे सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मैं भाजपा का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। यहां (एनडीए में) कोई पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे।"
कहा कि बिहार की जनता सब जानती है और लोकतंत्र की असली ताकत जनता ही है। उन्होंने कहा, “बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहां जनता तय करती है कि कौन कहां बैठेगा। कांग्रेस ने 55 साल देश को लूटा। पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, दलितों के आरक्षण का भी विरोध किया।”
पहले चरण में NDA को 100 सीटों का दावा
डिप्टी CM ने दावा किया कि पहले चरण में NDA ने लगभग 100 सीटों पर बढ़त बना ली है। उन्होंने RJD पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव के परिवार का कोई भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। सम्राट ने व्यंग्य के साथ कहा, “बिहार में लालटेन का जमाना खत्म हो चुका है। अब न दुकानों में लालटेन दिखती है और न ही घरों में। जनता ने बता दिया है कि वो किस युग को पसंद करती है।”
उन्होंने कहा कि जिस तरह साल 2010 में NDA की सुनामी चली थी, वैसा ही माहौल इस बार भी देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा, “जहां भी NDA की रैली हुई, जनता का अपार समर्थन मिला। लोगों ने NDA के विकास और काम के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है।”
सम्राट चौधरी ने NDA के दिग्गज नेताओं का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और उन सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बिहार के विकास के लिए NDA के पक्ष में प्रचार किया।” उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि बिहार के विकास की दिशा तय करने वाला चुनाव है।