सम्राट चौधरी देंगे फारबिसगंज जिले को सौगात? सीएम के अररिया दौरे से लगी है लोगों में आस

सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अररिया दौरे पर आ रहे हैं। सीएम के इस दौरे को लेकर लोगों को आस है कि मुख्यमंत्री फारबिसगंज को नया जिला बनाने की बात कहेंगे। सीएम यहां सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अररिया जिले के दौरे पर होंगे। यहां हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में प्रस्तावित जन सहयोग शिविर एवं सभा को लेकर पूरे अनुमंडल में उत्साह का माहौल है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं तो दूसरी ओर हजारों स्थानीय लोगों के मन में एक पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग भी फिर से जोर पकड़ने लगी है। यह मांग है फारबिसगंज को जिले का दर्जा देने की।

क्षेत्र के लोगों का मानना है कि फारबिसगंज वर्षों से जिले के लिए निर्धारित लगभग सभी आवश्यक मानकों को पूरा करता है। आर्थिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार और राजस्व संग्रह जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में यह शहर अपनी अलग पहचान बना चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन के साथ एक बार फिर लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कब फारबिसगंज को जिले का दर्जा मिलेगा। फारबिसगंज को अलग जिला घोषित करने की आस लोगों में क्यों है? इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है।

इतिहास से लेकर वर्तमान तक बना हुआ है विशेष महत्व फारबिसगंज का इतिहास लगभग दो सौ वर्षों से भी अधिक पुराना और गौरवशाली रहा है। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान यहां अंग्रेज अधिकारियों का प्रवास होने के कारण यह क्षेत्र रेजिडेंशियल एरिया के रूप में चर्चित हुआ। बाद में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी एलेक्जेंडर जेम्सफॉर्ब्स के नाम पर इस शहर का नाम फारबिसगंज रखा गया।

अंग्रेजों ने इस शहर के सामरिक महत्व को देखते हुए 19वीं शताब्दी में ही यहां रेलवे नेटवर्क विकसित किया। बाद के वर्षों में पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) से जोड़कर भी इस क्षेत्र के महत्व को और मजबूत किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने पूर्वी सीमा पर सैनिकों तक हथियार एवं रसद पहुंचाने के लिए फारबिसगंज में हवाई पट्टी जैसा क्षेत्र का निर्माण कराया था। यह तथ्य भी इस शहर की सामरिक उपयोगिता को स्पष्ट करता है।

सरकार भी मांग पर कर चुकी है पहल फारबिसगंज को जिला बनाने की मांग केवल जनभावना तक सीमित नहीं रही है। इस संबंध में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी पूर्व में विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालीन अवर सचिव कुंदन किशोर श्रीवास्तव ने पत्र संख्या-187 दिनांक 07.01.2013 के माध्यम से अररिया के जिला पदाधिकारी से प्रस्तावित जिले से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, नक्शा तथा वर्तमान एवं प्रस्तावित जिले की सीमा संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार स्तर पर भी इस मांग पर विचार किया गया था।

प्रस्तावित जिले का स्वरूप जानकार बताते हैं कि प्रस्तावित फारबिसगंज जिले में वर्तमान फारबिसगंज अनुमंडल के तीनों प्रखंड—फारबिसगंज, नरपतगंज एवं भरगामा—को शामिल करने के साथ-साथ सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड को भी जोड़ने पर चर्चा होती रही है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

शिक्षा का उभरता बड़ा केंद्र पिछले कुछ वर्षों में फारबिसगंज शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला एवं पुरुष आईटीआई, विभिन्न डिग्री कॉलेज तथा अनेक निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों की स्थापना से सीमांचल सहित दूर-दराज के हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल रहा है।

औद्योगिक निवेश से बढ़ रही पहचान हाल के वर्षों में क्षेत्र में कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है। स्थानीय युवा उद्यमियों द्वारा भी लगातार नए उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में फारबिसगंज का योगदान लगातार मजबूत हुआ है।

वर्षों से जारी है जिले की मांग

फारबिसगंज को जिला बनाने की मांग पिछले कई दशकों से लगातार उठती रही है। सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर सरकार के समक्ष यह मांग रखी जाती रही है। गौरतलब है कि फारबिसगंज के साथ-साथ बाढ़ और बगहा को भी जिला बनाने की दिशा में कभी प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद इन प्रस्तावों को आज तक अंतिम रूप नहीं मिल सका।

उद्योग, व्यापार और राजस्व में अग्रणी फारबिसगंज लंबे समय से उत्तर बिहार के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में गिना जाता है। जानकारों के अनुसार कोलकाता के बाद देश की बड़ी जूट मंडियों में इसकी पहचान है। यहां जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) का कार्यालय, बड़ी संख्या में परिवहन कंपनियां, देश की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों के शोरूम, दर्जनों राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों की शाखाएं संचालित हैं।

153.5 एकड़ सरकारी जमीन तैयार फारबिसगंज काे हवाईअड्डा का इंतजार फारबिसगंज। मंगलवार को हरिपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सभा को लेकर पूरे क्षेत्र की निगाहें फारबिसगंज की वर्षों पुरानी अर्द्धनिर्मित हवाई पट्टी पर भी टिकी हुई हैं। लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार मंच से हवाई अड्डे के निर्माण और हवाई सेवा शुरू कराने को लेकर कोई ठोस एवं नई घोषणा होगी। फारबिसगंज की ऐतिहासिक हवाई पट्टी लंबे समय से क्षेत्रीय विकास की उम्मीदों का केंद्र रही है। वर्तमान में लगभग 153.5 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है, जो हवाई अड्डे के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

हाल के दिनों में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तकनीकी टीम द्वारा हवाई पट्टी का विस्तृत सर्वेक्षण और निरीक्षण किए जाने के बाद लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। निरीक्षण के दौरान रनवे, सुरक्षा मानकों और अन्य तकनीकी पहलुओं का बारीकी से आकलन किया गया था। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इस अर्द्धनिर्मित हवाई पट्टी को शामिल किया गया था, तब लोगों को भरोसा था कि जल्द ही यहां से विमान सेवा शुरू होगी।

विकास के हर पैमाने पर मजबूत दावेदारी फारबिसगंज आज सीमांचल का एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बन चुका है। यहां विकास के अनेक बड़े प्रकल्प संचालित हैं। जिसमे खासकर ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से सीधा जुड़ाव, पावर ग्रिड परियोजना,100 बेड का सरकारी अस्पताल, जोगबनी-विराटनगर रेल परियोजना,सीमा सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सड़कें,आधुनिक परिवहन एवं संचार सुविधाएं। इन परियोजनाओं ने न केवल क्षेत्र के विकास को गति दी है बल्कि पूरे सीमांचल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है।