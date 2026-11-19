सम्राट के सुरक्षा दस्ते ने निशांत को घेरे से बाहर किया, नीरज बोले- वीडियो दुखद, गुनाहगार खोजे पुलिस
नीतीश सेतु के निरीक्षण के दौरान सीएम सम्राट चौधरी के सुरक्षा दस्ते द्वारा मंत्री निशांत कुमार को घेरे से बाहर किए जाने की घटना को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दुखद बताया है। उन्होंने गुनाहगार को चिन्हित करने की मांग की है।
सीएम सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल सहयोगी निशांत कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के साथ कच्ची दरगाह-बिदुपुर नीतीश सेतु का निरीक्षण किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सीएम सम्राट चौधरी के गार्ड स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सुरक्षा घेरे से बाहर करते दिख रहे हैं। जदयू ने इस वी़डियो को दुखद बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय गुनाहगार की तलाश करे। पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को नीतीश सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं।
नीरज कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि निशांत कुमार वैशाली के प्रभारी मंत्री हैं। वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ गए थे। जो भी वीडियो सामने आया है वह बहुत दुखद और पीड़ादायक है। पुलिस मुख्यालय को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। यह पता लगाना जरुरी है कि सबकुछ जानते हुए किसी ने यह गुनाह किया है? निशांत कुमार की कैटेगरी के अनुसार उनकी सुरक्षा बहाल की गयी है। वे मुख्यमंत्री के साथ गए थे। ऐसे में जो वीडियो सामने आया है वह चिंता का विषय है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, यह अलग विषय है। नीरज ने कहा कि पुलिस मुख्य मुख्यालय को यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा जानबूझ कर किया गया या किसी अन्य कारण से।
निशांत कुमार के अपमान के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि कोई उन्हें अपमानित नहीं कर सकता। वे जदयू के सर्वमान्य नेता हैं। शालीनता, सरलता, सहजता और लोकप्रियता उनके व्यक्तित्व की पहचान है। सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी बहुत मजबूत है। जिन लोगों ने यह किया है उन गुनाहगारों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की है। सबके प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।
दरअसल, पीएम के दौरे को लेकर बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के भ्रमण के एक वीडियो की चर्चा जोरशोर से हो रही है। मुख्यमंत्री सुरक्षा दस्ते के साथ जाते रहते हैं। पीछे चल रहे निशांत कुमार उनके पास आने का प्रयास करते हैं लेकिन, सीएम सुरक्षा में तैनात गार्ड उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद निशांत कुमार पीछे की ओर चले जाते हैं।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी जोरशोर से चल रही है। उनका आगमन पहले राघोपुर में होगा उसके बाद राजापाकर में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 60 हजार करोड़ लागत वाली 21 विभागों की 103 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें