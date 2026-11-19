नीतीश सेतु के निरीक्षण के दौरान सीएम सम्राट चौधरी के सुरक्षा दस्ते द्वारा मंत्री निशांत कुमार को घेरे से बाहर किए जाने की घटना को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दुखद बताया है। उन्होंने गुनाहगार को चिन्हित करने की मांग की है।

सीएम सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल सहयोगी निशांत कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के साथ कच्ची दरगाह-बिदुपुर नीतीश सेतु का निरीक्षण किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सीएम सम्राट चौधरी के गार्ड स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सुरक्षा घेरे से बाहर करते दिख रहे हैं। जदयू ने इस वी़डियो को दुखद बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय गुनाहगार की तलाश करे। पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को नीतीश सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं।

नीरज कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि निशांत कुमार वैशाली के प्रभारी मंत्री हैं। वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ गए थे। जो भी वीडियो सामने आया है वह बहुत दुखद और पीड़ादायक है। पुलिस मुख्यालय को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। यह पता लगाना जरुरी है कि सबकुछ जानते हुए किसी ने यह गुनाह किया है? निशांत कुमार की कैटेगरी के अनुसार उनकी सुरक्षा बहाल की गयी है। वे मुख्यमंत्री के साथ गए थे। ऐसे में जो वीडियो सामने आया है वह चिंता का विषय है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, यह अलग विषय है। नीरज ने कहा कि पुलिस मुख्य मुख्यालय को यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा जानबूझ कर किया गया या किसी अन्य कारण से।

निशांत कुमार के अपमान के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि कोई उन्हें अपमानित नहीं कर सकता। वे जदयू के सर्वमान्य नेता हैं। शालीनता, सरलता, सहजता और लोकप्रियता उनके व्यक्तित्व की पहचान है। सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी बहुत मजबूत है। जिन लोगों ने यह किया है उन गुनाहगारों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की है। सबके प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

दरअसल, पीएम के दौरे को लेकर बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के भ्रमण के एक वीडियो की चर्चा जोरशोर से हो रही है। मुख्यमंत्री सुरक्षा दस्ते के साथ जाते रहते हैं। पीछे चल रहे निशांत कुमार उनके पास आने का प्रयास करते हैं लेकिन, सीएम सुरक्षा में तैनात गार्ड उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद निशांत कुमार पीछे की ओर चले जाते हैं।