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CM सम्राट ने मुंगेर, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, घाटों पर उमड़े श्रद्धालु

By sandeep
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बिहार में सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व संपन्न हो गया। किशनगंज में सबसे पहले सुबह 5:57 बजे सूर्योदय हुआ। व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर के घाट पहुंचे, जबकि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना स्थित आवास पर पूजा की।

Samrat Chaudhary and Nitin Navin participated in Chhath Puja.
सम्राट चौधरी और नितिन नवीन छठ पूजा में शामिल हुए

बिहार में सोमवार को महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। चौथे और अंतिम दिन सुबह से ही प्रदेश के हजारों घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले किशनगंज में सुबह 5:57 बजे सूर्योदय हुआ। इसके बाद व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छठ के अंतिम दिन अपने गृह जिले मुंगेर में रहे। वो सुबह पूजा में शामिल होने के लिए घाट पहुंचे।

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव और परिवार के सदस्यों के साथ पटना स्थित आवास पर बने छठ घाट पर पूजा की और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर उनकी पत्नी दीपमाला ने छठी मैया से परिवार और सभी लोगों के सुख, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि पूजा में हुई किसी भी भूल-चूक के लिए मां से क्षमा मांगती हैं और उनसे सभी की भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना करती हैं।

महापर्व छठ के आखिरी दिन सुबह चार बजे से ही 10 हजार से अधिक घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। घाटों को रोशनी और फूलों से सजाया गया था। कई जगह लेजर शो का भी आयोजन हुआ। वातावरण छठ मैया के पारंपरिक गीतों से भक्तिमय बना रहा। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आज व्रती पारण कर 36 घंटे के निर्जला उपवास का समापन हो गया। पारण में चावल, दाल, सब्जी, साग, पापड़, चटनी, बड़ी और पकौड़ी बनाने की परंपरा है। इसके बाद व्रती के साथ पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करेगा।

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छठ पर्व के लिए करीब 50 लाख लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई समेत देश के महानगरों और विदेशों से बिहार लौटे। इनमें लगभग 40 लाख लोग ट्रेन से और 10 लाख लोग हवाई जहाज, बस तथा निजी वाहनों से पहुंचे थे।

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