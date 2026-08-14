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तिरंगा थाम मुंगेर की सड़क पर उतरे सीएम सम्राट, बरसाए फूल; वंदे मातरम के नारे से शहर गूंजा

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता
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अपने हाथों में तिरंगा लिए सम्राट चौधरी आगे आगे चल रहे थे। जबकि उनके पीछे युवा और छात्रों के साथ नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा।

CM Samrat Choudhary in Tiranga March
तिरंगा यात्रा में सीएम सम्राट चौधरी

Samrat Choudhary Tiranga yatra: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तिरंगा यात्रा के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को हवेली खड़गपुर स्थित आरएसके उच्च विद्यालय पहुंचे। आरएसके स्थित मैदान पर निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट विलंब से उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। सीएम के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद एनडीए कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके, फूलमाला देकर उनका स्वागत, अभिनंदन किया। उसके बाद सीएम सम्राट तिरंगा यात्रा में शामिल होने आंबेडकर चौक पहुंचने के पूर्व नंदलाल बोस चौक स्थित कला गुरु नंदलाल बोस और आंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा भाव से नमन किया।

सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच निकली तिरंगा यात्रा की शुरुआत आंबेडकर चौक से हुआ। अपने हाथों में तिरंगा लिए सम्राट चौधरी आगे आगे चल रहे थे। जबकि उनके पीछे युवा और छात्रों के साथ नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम सम्राट चौधरी के साथ प्रभारी मंत्री संजय कुमार, विधायक कुमार प्रणय, नचिकेता मंडल, एमएलसी लालमोहन गुप्ता, जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि, भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण पोद्दार, लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव मिथिलेश सिंह के साथ साथ आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, डीआईजी राकेश कुमार, डीएम निखिल धनराज, एसपी सैयद इमरान मसूद के अलावे हजारों की संख्या में विभिन्न महाविद्यालय, विद्यालय की छात्र छात्रा और समाज के प्रबुद्धजनों के अलावे एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया।

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सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण

तिरंगा यात्रा आंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर नगर के काली मंदिर चौक, एकता पार्क, मुख्य बाजार, मानिक चौक, पुरानी चौक के रास्ते से गुजरते हुए गांधी पुल, विषहरी स्थान से होकर पटेल चौक पहुंचा। जहां सीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तिरंगा यात्रा में शामिल सीएम ने 12 मिनट में 1.3 किलोमीटर की दूरी तय किया। तिरंगा यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शामिल होने से उत्साहित हवेली खड़गपुर अनुमंडल के साथ तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के भी नागरिक, युवा, छात्र छात्रा और नागरिक हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रभक्ति की भावना और देशभक्ति के जज्बे के साथ इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।

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नगर क्षेत्र में छतों से बरसाए गए फूल

तिरंगा यात्रा में शामिल सीएम सम्राट आंबेडकर चौक से पटेल चौक तक की दूरी तय की। जहां नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र और विभिन्न मोहल्ले में महिला और युवाओं ने छतों से फूल बरसाकर तिरंगा यात्रा और उसमें शामिल मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। नगर क्षेत्र में लगभग 50 से अधिक जगहों पर लोगों ने तिरंगा यात्रा में फूलों की बारिश की। जिससे पूरा माहौल अपनी अलग छटा बिखर रहा था। घर की छतों पर मौजूद महिला कर युवतियों में भी गजब का उत्साह दिखा।

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छात्र-छात्राएं सीएम के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल

तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी राष्ट्रभक्ति के नारों से हवेली खड़गपुर का चप्पा चप्पा राष्ट्रभक्ति में डूबा नजर आया। चारो तरफ तिरंगे से पटा हवेली खड़गपुर नगर क्षेत्र के साथ हाथों में तिरंगा लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जवाहर नवोदय विद्यालय, पंचकुमारी, आरएसके, राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय समेत नगर के विभिन्न विद्यालय की छात्र छात्राओं के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उमस भरी गर्मी में 1.3 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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