आरा डबल मर्डर पर ऐक्शन में सीएम सम्राट, बोले- दोषी नहीं बचेंगे, 4-4 लाख मुआवजे ऐलान

सीएम सम्राट चौधरी ने दोषियों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। सीएम ने कांड में मरने वाले दोनों भाइयों के परिजनों को चार-चार लाख मुआजवा दिया जाएगा। दिवाली की रात स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने 8 लोगों को रौंद दिया जिसमें दो की मौत हो गई।

बिहार के भोजपुर में स्कॉर्पियों से रौंद कर सगे भाइओं की हत्या और छह अन्य को जख्मी कर देने के मामले में सीएम सम्राट चौधरी ऐक्शन में हैं। उन्होंने घटना के दोषियों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। सीएम ने कांड में मरने वाले दोनों भाइयों के परिजनों को चार-चार लाख मुआजवा देने और घायलों का पूरा इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। दीपावली की देर रात छठ पर्व का गाना बजाने के विवाद में स्कार्पियो सवार बदमाशों ने सगे भाई समेत आठ लोगों को रौंद दिया। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम करके बवाल किया।

यह वारदात जिले के के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडीहरा गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप रविवार देर रात की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुआवजे का ऐलान किया और पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में आपसी विवाद के बाद तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

चार-चार लाख मुआवजे का ऐलान मृतकों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रशासन को सभी घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने तथा घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

मरने वाले सगे भाई थे वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश स्कॉर्पियो लेकर फरार हैं। गांव के लोगों ने बताया कि बिहिया थाना क्षेत्र के रामडीहरा गांव निवासी रामनरेश यादव के 55 वर्षीय पुत्र दिनेश यादव और 50 वर्षीय पुत्र कमलेश यादव की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। दिनेश यादव के बेटे ने बताया कि जानबूझकर उनकी हत्या की गई है। इस घटना में गांव के राजेश कुमार, रितु कुमार, कृष्णा कुमार एवं रमेश यादव सहित एक अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए। सभी घायलों को आरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया।