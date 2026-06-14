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सीएम सम्राट का बड़ा गिफ्ट; मुंडेश्वरीधाम, करकटगढ़, राजगीर और वाल्मीकिनगर में हेलीकॉप्टर सेवा

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना प्रस्थान से आगमन तक ‘एंड-टू-एंड’ सेवा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम शुरू करेगा।

सीएम सम्राट का बड़ा गिफ्ट; मुंडेश्वरीधाम, करकटगढ़, राजगीर और वाल्मीकिनगर में हेलीकॉप्टर सेवा

Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि पर्यटकों के लिए मां मुंडेश्वरी मंदिर, करकटगढ़ जलप्रपात तथा राजगीर में अनुदानित दर पर हेलिकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही वाल्मीकिनगर के लिए शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए रियायती दर पर वायुसेवा शीघ्र प्रारंभ होगी। इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को दिया है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना प्रस्थान से आगमन तक ‘एंड-टू-एंड’ सेवा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम शुरू करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प करना है। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों राजगीर, गयाजी और नालंदा में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए काम करना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की परियोजना को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य प्रारंभ कराया जाय। बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण से विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति और राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास के कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव सह मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर आदि थे।

आध्यात्मिक शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनेगा राजगीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार और सुधार किया जाएगा। राजगीर की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इसे आध्यात्मिक शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। नालंदा की वैश्विक पहचान की पुनर्स्थापना होगी। साथ ही विश्व धरोहर दर्जे को और सुदृढ़ किया जाएगा। नालंदा को वैश्विक ज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए एक विशेष एकीकृत पैकेज तैयार किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्रों में निवेश और बेहतर प्रबंधन के लिए पीपीपी मोड को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पावापुरी मंदिर परिसर के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की जाएगी। पर्यटकों को बिहार की पारंपरिक मेहमानवाज़ी से रूबरू कराने और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए ‘होमस्टे’ नीति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार की भूमि अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का केंद्र रही है। हमारा लक्ष्य है कि गयाजी, राजगीर और नालंदा आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलें। बुनियादी ढांचे में सुधार, कॉरिडोर निर्माण और होमस्टे जैसी पहलों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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