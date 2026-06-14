सीएम सम्राट का बड़ा गिफ्ट; मुंडेश्वरीधाम, करकटगढ़, राजगीर और वाल्मीकिनगर में हेलीकॉप्टर सेवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना प्रस्थान से आगमन तक ‘एंड-टू-एंड’ सेवा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम शुरू करेगा।

Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि पर्यटकों के लिए मां मुंडेश्वरी मंदिर, करकटगढ़ जलप्रपात तथा राजगीर में अनुदानित दर पर हेलिकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही वाल्मीकिनगर के लिए शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए रियायती दर पर वायुसेवा शीघ्र प्रारंभ होगी। इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को दिया है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना प्रस्थान से आगमन तक ‘एंड-टू-एंड’ सेवा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम शुरू करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प करना है। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों राजगीर, गयाजी और नालंदा में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए काम करना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की परियोजना को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य प्रारंभ कराया जाय। बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण से विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति और राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास के कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव सह मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर आदि थे।

आध्यात्मिक शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनेगा राजगीर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार और सुधार किया जाएगा। राजगीर की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इसे आध्यात्मिक शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। नालंदा की वैश्विक पहचान की पुनर्स्थापना होगी। साथ ही विश्व धरोहर दर्जे को और सुदृढ़ किया जाएगा। नालंदा को वैश्विक ज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए एक विशेष एकीकृत पैकेज तैयार किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्रों में निवेश और बेहतर प्रबंधन के लिए पीपीपी मोड को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पावापुरी मंदिर परिसर के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी।