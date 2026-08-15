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शिक्षा पर गुणवत्ता कमेटी, हाईकोर्ट जज करेंगे परीक्षा की निगरानी; सीएम सम्राट Gen Z पर मेहरबान

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में शिक्षा में सुधार लाने के लिए गुणवत्ता कमेटी का गठन किया जाएगा। परीक्षाओं की निगरानी के लिए हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी।

Samrat Choudhary CM
सीएम सम्राट चौधरी

Samrat Choudhary: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा और परीक्षा में सुधार के लिए बड़ा ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सीएम ने कहा कि एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी का गठन किया जाएगा जो राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और इसे प्रभावी बनाने के लिए काम करेगा। इसके अलावे परीक्षा व्यवस्था में सुधार और नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में एक कमेटी बनेगी। सम्राट चौधरी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहली बार झंडोत्तोलन किया। सीएम ने जेन जी की चिंताओं को अड्रेस करते हुए कई आश्वासन दिए। सीएम के रूप में उन्होंने पहली बार झंडा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से झंडोत्तोलन के बाद परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए इस में सुधार का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को ज्ञान की भूमि मान जाता है। शिक्षा गुणवत्ताको सुनिश्चित करने के लिए सरकार चिंता कर रही है। पढ़ाई के पैटर्न और मुल्यांकन पद्धति में आवश्यक सुधार लाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी यह तय करेगी कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था के स्तर में और आगे सुधार कैसे किया जाए।

सीएम ने कहा कि परीक्षा में धांधली की खबरें आती हैं तो दुख होता है। नई नस्ल और भी परेशान हो जाती है क्योंकि इससे उनका करियर जुड़ा रहता है। सरकार परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है ताकि निष्पक्षता बरकरार रहे। इसके लिए हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह टीम परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी और बिना किसी गड़बड़ी के फ्री एंड फेयर एग्जाम कराया जा सके। सीएम ने कहा कि छात्रों के भविष्य की चिंता बिहार सरकार करती है। इसके मद्देनजर 17 अगस्त से एक विद्यार्थी सहयोग पोर्टल स्थापित किया जाएगा जहां सभी समस्याओं और कमियों का निदान किया जाएगा। छात्रों को उनके संस्थान, कोचिंग, हॉस्टल या अन्य स्थानों पर कोई दिक्कत आती है तो वे आवेदन करेंगे और सरकार इसमें पहल करके कार्रवाई करेगी। 20 दिनों में इसका निष्पादन किया जाएगा।

सम्राट चौधरी ने कहा कि 2030 के पहले राज्य के एक करोड़ युवा साथियों को सरकारी नौकरी या रोजगार दिया जाएगा। पुलिस बल में युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। जितने भी पद खाली हैं उन्हें खोज खोजकर भर्तियां की जा रही हैं। लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों के पास पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी ताकि छोटी बहनों को सुरक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बजट बढ़ाया गया है।

सीएम ने अपने भाषण में कहा कि पटना जिले के मोकामा में स्थित भगवान परशुराम मंदिर के पास बालाजी तिरुपति की स्थापना की जाएगी। यह काम तिरुपति ट्रस्ट करेगा और इसके लिए सरकार 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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