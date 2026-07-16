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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी झाड़ू लगाकर करेंगे शुरुआत, पटना में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा; इन इलाकों से गुजरेगी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम
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भगवान जगन्नाथ रथयात्रा: पटना में आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकलेगी। सीएम सम्राट चौधरी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। रथयात्रा निकलेगी जो गर्दनीबाग, मीठापुर, अनीसाबाद, कच्ची तालाब, बेऊर मोड़ होते हुए वापस गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी झाड़ू लगाकर करेंगे शुरुआत, पटना में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा; इन इलाकों से गुजरेगी

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा: बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के बैनर तले गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी से गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष प्रो.रणबीर नंदन ने बताया कि रथयात्रा का समय दोपहर 3 बजे निर्धारित है। उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आमंत्रित किया गया है। वे रथयात्रा के पथ पर झाड़ू लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री 56 भोग भी भगवान को अर्पित करेंगे।

इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ धार्मिक न्यास पर्षद की ओर से निकलने वाली रथयात्रा की तैयारी में श्री राधा कुंज बिहारी मठ के संत-महात्मा लगे हुए हैं।

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ये मार्ग निर्धारित

भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव व सुभद्रा के काष्ठ का विग्रह जगन्नाथपुरी से आया है। वहीं 40 फीट ऊंचा हाइड्रोलिक रथ बेगूसराय से मंगाया गया है। पूजा-आरती के बाद तीन बजे से रथयात्रा निकलेगी जो गर्दनीबाग, मीठापुर, अनीसाबाद, कच्ची तालाब, बेऊर मोड़ होते हुए वापस गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी पहुंचेगी। वहां भगवान की आरती के बाद भगवान को पुन: छप्पन भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद विशाल भंडारा का आयोजन होगा। रथयात्रा के लिए कोलकाता से फूल व बंगाल के मायापुर के मृदंग वादक और वृंदावन की कीर्तन मंडली को बुलाया गया है।

इस्कॉन से भी निकलेगी रथयात्रा

बुद्धमार्ग स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघÜð, इस्कॉन मंदिर से भी दोपहर दो बजे भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे। इससे पहले महाआरती होगी। उन्हें 108 व्यंजनों का महाभोग अर्पित किया जाएगा। उद्घाटन के लिए सीएम सम्राट चौधरी को आमंत्रण भेजा गया है। मायापुर सहित कई राज्यों से कीर्तनिया ग्रुप भी आ रहा है।

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श्री गौड़ीय मठ से भी रथयात्रा शाम में निकलेगी

मीठापुर स्थित श्री गौड़ीय मठ मंदिर से भी रथयात्रा निकाली जाएगी। सुबह भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी का विशेष शृंगार, पूजन एवं आरती सम्पन्न होगी। शाम 6 बजे भगवान रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर परिसर में भव्य 93वीं श्री जगन्नाथ रथयात्रा निकाली जाएगी। रथयात्रा के समापन पर छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा और महाप्रसाद वितरित होगा।

कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण पहुंचे

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के बैनर तले गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में चल रही श्री जगन्नाथ कथा के दूसरे दिन बुधवार को भक्ति प्रमोद भागवत स्वामी महाराज ने भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य एवं अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया। कथा के प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया गया। कथा वाचक ने बताया कि द्वारका में रोहिणी के श्रीकृष्ण के वृंदावन लीला सुनने के दौरान श्रीकृष्ण, बलदेव और सुभद्रा प्रेम-विभोर हो गए। देवर्षि नारद ने भगवान के इस प्रेममय स्वरूप के दर्शन करने के बाद भगवान का यह दिव्य स्वरूप कलियुग के समस्त जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर भी प्रकट करने की प्रार्थना की।

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नारद जी के अनुरोध पर यही दिव्य स्वरूप आगे चलकर श्रीजगन्नाथ, श्रीबलदेव एवं माता सुभद्रा के रूप में नीलाचल धाम, जगन्नाथ पुरी में प्रकट हुआ। इस मौके पर मौके पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष प्रो. रणबीर नंदन, पर्षद सदस्य चंदन कुमार सिंह, गिरिधारी दास, ईश्वरनाथ प्रभु, सनातन कृष्ण दास अधिकारी, अभय सुन्दर दास, विजय मिश्र बाबा सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे।

आज इस्कॉन मंदिर के पास की सड़कों पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा

इस्कॉन मंदिर से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए गुरुवार को इस्कॉन मंदिर के आसपास की सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। गुरुवार की सुबह से ही जीपीओ फ्लाईओवर और नीचे से इस्कॉन मंदिर की ओर गाड़ियां नहीं चलेंगी। कोतवाली टी-प्वाइंट से इस्कॉन मंदिर जाने वाले बुद्धमार्ग पर वाहनों का परिचालन होता रहेगा। यदि भीड़ ज्यादा होती है तो बुद्धमार्ग पर भी यातायात रोक दिया जाएगा। इस्कॉन मंदिर से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शिरकत करते हैं। सुबह से रथ यात्रा की समाप्ति तक इस्कॉन मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

अदालतगंज स्थित भाजपा कार्यालय मोड़ से भी इस्कॉन मंदिर की ओर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक एसपी-1 नव वैभव ने बताया कि इस दौरान कोतवाली टी से इस्कॉन मंदिर जाने वाले मार्ग पर वाहन चलते रहेंगे। लेकिन, रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ यदि ज्यादा बढ़ जाती है तो इस रोड पर भी अस्थायी तौर पर यातायात रोक दिया जाएगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए वे गुरुवार को इस्कॉन मंदिर की तरफ जाने से बचें। वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य तक पहुंचे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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