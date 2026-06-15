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ना सोना है, ना सोने देना है; सम्राट चौधरी ने अफसरों से कहा- ना खाना है, ना खाने देना है

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सम्राट चौदक अब सोने का समय खत्म हो गया। हमारे राज्य में दूसरे राज्यों की तुलना में 15 साल का गैप है क्योंकि, नीतीश कुमार से पहले इतने दिनों तक हम लोग सोते रहे। अब तेजी से काम करना है।

ना सोना है, ना सोने देना है; सम्राट चौधरी ने अफसरों से कहा- ना खाना है, ना खाने देना है

CM Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री संम्राट चौधरी ने अधिकारियों से दो टूक लहजे में कहा है कि बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने का सपना पूरा करना है तो हमें 24 घंटों में 20 घंटे काम करना पड़ेगा। पहले ही हमारा राज्य 15 साल पीछे जा चुका है। उसकी भरपाई के लिए तेजी से और अधिक समय देकर काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमें हर हाल में बिहार को बदलना है।

सोमवार को गया जी में सीएम सम्राट चौधरी ने 170 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बिहार तबतक ठीक से नहीं बदलेगा जबतक उद्योगों का तेजी से विकास नहीं है। उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी तबतक बिहार में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अब सोने का समय खत्म हो गया। हमारे राज्य में दूसरे राज्यों की तुलना में 15 साल का गैप है क्योंकि, नीतीश कुमार से पहले इतने दिनों तक हम लोग सोते रहे। अब तेजी से काम करना है। सम्राट चौधरी ने इशारों में 15 सालों के लालू यादव और रबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में राजद के शासन पर तंज कसा।

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मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में अपराधी अब नहीं बचेंगे। अधिकांश अपराधी बिहार छोड़कर निकल चुके हैं। जो बचे हैं उनके बारे में आप लोग जानकारी देते रहिए। पुलिस उनका इलाज कर देगी। हमे पूरी व्यवस्था को बदल देना है। इसके लिए एनडीए की सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है। अधिकारी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत से काम करें।

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सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल बनवाया जाएगा जहां शिक्षा की व्यवस्था ऐसी कराई जाएगी कि नेता और अफसर अपने बच्चों का एडमिशन कराने पहुंचें। वहां पढ़ाई की व्यवस्था इस प्रकार से तैयार की जाएगी कि किसी को कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी कोचिंग बंद हो जाएंगे, सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है।

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मुख्य मंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम सम्राट चौधरी ने ट्रिपल सी को खत्म करने का निर्णय लिया था। सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। क्राइम, करप्शन और कम्यनलिज्म के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस को निर्देश है कि कांड होने के 48 घंटों में पुलिस की कार्रवाई दिखनी चाहिए। पुलिस बदमाशों का उसी अंदाज में इलाज कर रही है। यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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