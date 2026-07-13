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पटना से राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर अब हेलीकॉप्टर से घूमें; किराया कितना और बुकिंग कैसे करें; जानिए

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तन ब्यूरो, पटना
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राजगीर के लिए सुबह साढ़े नौ बजे प्रस्थान और 10.30 बजे वापसी, जबकि कैमूर के लिए सुबह 11 बजे प्रस्थान और अपराह्न 12.45 बजे तक वापसी का समय निर्धारित है। इन दोनों मार्गों पर प्रति सप्ताह 10-10 सीटों की क्षमता निर्धारित है।

पटना से राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर अब हेलीकॉप्टर से घूमें; किराया कितना और बुकिंग कैसे करें; जानिए

बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। अब हेलीकॉप्टर से बिहार के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण लोग 18 जुलाई से कर सकेंगे। इसके लिए टिकिट बुकिंग की शुरुआत सोमवार से होगी। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को करेंगे। बिहार पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल www.tourism. bihar. gov.in पर बुकिंग होगी। प्रति टिकट सरकार अधिकतम ₹15,422 तक का अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने रविवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पर्यटन विभाग धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की सुगम, त्वरित और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026’ की शुरुआत की जा रही है।

पर्यटन विभाग तथा सिविल विमानन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह संचालित होगी। पर्यटन सचिव लोकेश सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में उच्च स्तरीय धार्मिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना, घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, वाल्मीकिनगर, कैमूर एवं राजगीर क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, पर्यटन राजस्व में वृद्धि करना तथा बिहार को हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म गंतव्य के रूप में राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। हेली टूरिज्म के प्रथम चरण में वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), मां मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर तथा राजगीर (नालंदा) को शामिल किया गया है। प्रत्येक फेरी में अधिकतम पांच सीटें पर्यटकों के लिए आरक्षित की जा सकेंगी।

शनिवार और रविवार को कराया जाएगा भ्रमण

पटना-वाल्मीकिनगर-पटना सेवा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संचालित होंगी। इसमें सुबह 10 बजे और अपराह्न तीन बजे पटना से प्रस्थान तथा सुबह 11 बजे और शाम 4.30 बजे वापसी का समय निर्धारित है। इस मार्ग पर प्रति सप्ताह 20-20 सीटों की क्षमता प्रस्तावित है। इसी प्रकार पटना-राजगीर-पटना तथा पटना-कैमूर (करमचट डैम हेलिपैड)-पटना हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संचालित होगी। राजगीर के लिए सुबह साढ़े नौ बजे प्रस्थान और 10.30 बजे वापसी, जबकि कैमूर के लिए सुबह 11 बजे प्रस्थान और अपराह्न 12.45 बजे तक वापसी का समय निर्धारित है। इन दोनों मार्गों पर प्रति सप्ताह 10-10 सीटों की क्षमता निर्धारित है।

पटना से राजगीर का प्रति व्यक्ति किराया चार हजार

राज्य सरकार ने नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए रियायती किराया संरचना निर्धारित की है। इसके अनुसार पटना-वाल्मीकिनगर के लिए प्रति व्यक्ति किराया पांच हजार, पटना-कैमूर (करमचट डैम हेलिपैड) के लिए छह हजार, पटना-राजगीर के लिए चार हजार तथा हेलीकॉप्टर जॉय राइड (पटना परिदर्शन) के लिए प्रति सीट 2,100 रुपये निर्धारित किया गया है। सभी टिकटों की बुकिंग बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गया जिले के बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र के निर्माण का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 165.44 करोड़ रुपये है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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