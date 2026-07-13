पटना से राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर अब हेलीकॉप्टर से घूमें; किराया कितना और बुकिंग कैसे करें; जानिए

राजगीर के लिए सुबह साढ़े नौ बजे प्रस्थान और 10.30 बजे वापसी, जबकि कैमूर के लिए सुबह 11 बजे प्रस्थान और अपराह्न 12.45 बजे तक वापसी का समय निर्धारित है। इन दोनों मार्गों पर प्रति सप्ताह 10-10 सीटों की क्षमता निर्धारित है।

बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। अब हेलीकॉप्टर से बिहार के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण लोग 18 जुलाई से कर सकेंगे। इसके लिए टिकिट बुकिंग की शुरुआत सोमवार से होगी। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को करेंगे। बिहार पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल www.tourism. bihar. gov.in पर बुकिंग होगी। प्रति टिकट सरकार अधिकतम ₹15,422 तक का अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने रविवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पर्यटन विभाग धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की सुगम, त्वरित और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026’ की शुरुआत की जा रही है।

पर्यटन विभाग तथा सिविल विमानन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह संचालित होगी। पर्यटन सचिव लोकेश सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में उच्च स्तरीय धार्मिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना, घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, वाल्मीकिनगर, कैमूर एवं राजगीर क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, पर्यटन राजस्व में वृद्धि करना तथा बिहार को हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म गंतव्य के रूप में राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। हेली टूरिज्म के प्रथम चरण में वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), मां मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर तथा राजगीर (नालंदा) को शामिल किया गया है। प्रत्येक फेरी में अधिकतम पांच सीटें पर्यटकों के लिए आरक्षित की जा सकेंगी।

शनिवार और रविवार को कराया जाएगा भ्रमण पटना-वाल्मीकिनगर-पटना सेवा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संचालित होंगी। इसमें सुबह 10 बजे और अपराह्न तीन बजे पटना से प्रस्थान तथा सुबह 11 बजे और शाम 4.30 बजे वापसी का समय निर्धारित है। इस मार्ग पर प्रति सप्ताह 20-20 सीटों की क्षमता प्रस्तावित है। इसी प्रकार पटना-राजगीर-पटना तथा पटना-कैमूर (करमचट डैम हेलिपैड)-पटना हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संचालित होगी। राजगीर के लिए सुबह साढ़े नौ बजे प्रस्थान और 10.30 बजे वापसी, जबकि कैमूर के लिए सुबह 11 बजे प्रस्थान और अपराह्न 12.45 बजे तक वापसी का समय निर्धारित है। इन दोनों मार्गों पर प्रति सप्ताह 10-10 सीटों की क्षमता निर्धारित है।