बिहार के सभी 38 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों से मांगा प्लान
बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से राज्य के सभी 38 जिलों से एयरपोर्ट विकसित करने को लेकर प्लान मांगा है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास होटल, कमर्शिलय कॉम्पलेक्स आदि बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहरों के विस्तारीकरण की दीर्घकालीन योजना पर काम तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से काम करना होगा। साफ-सफाई, यातायात, शहरों के विस्तार को लेकर जो अर्बन नक्शा बनाएं. उसको डिजिटलाइज कर लोगों को जानकारी में दें। साथ ही सभी जिलों में हवाई अड्डों के विकास को लेकर एक प्लान तैयार करें।
सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने शहरों के विस्तारीकरण की दीर्घकालीन योजना पर काम तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों में साफ-सफाई, यातायात सुविधा और नगरीय क्षेत्र के विस्तार को लेकर जो नक्शा बनता है, उसे डिजिटलाइज कर सार्वजनिक किया जाए।
बिहार में विकसित होगी एरोसिटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एरोसिटी के विकास की दिशा में भी ठोस पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास कमर्शियल कॉम्पलेक्स, होटल, लॉजिस्टिक पार्क और पर्यटन आधारित संरचनाएं विकसित करने की योजना है। साथ ही, राज्य के छोटे एवं क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्कता प्राप्त होगी।
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान करें और इसके संबंध में पर्यटकों तक सहज और सरल ढंग से जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था सुदृढ़ करें। बिहार में बहुत कार्य किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ब्रांडिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का प्रयोग रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अच्छे ढंग से करें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, गृह विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
तीनों विभाग के प्रधान सचिव ने सीएम को दिया अपडेट
समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने 11 सैटेलाइट, ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के रोडमैप की जानकारी दी। सिविल विमानन विभाग के सचिव निलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि पटना एवं गयाजी से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सकारात्मक बदलाव के संबंध में प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा लोगों को बेहतर ढंग से जागरुक किया जा रहा है।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।