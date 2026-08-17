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अशोक धाम भगदड़ पर सीएम सम्राट दुखी, JDU विधायक का आरोप- प्रशासनिक लापरवाही से हादसा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अशोक धाम भगदड़ में सात लोगों की मौत पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। मृतकों के आश्रितों को चार लाख सहायता दी जाएगी। जदयू विधायक रामानंद मंडल ने आरोप लगाया है कि हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है।

लखीसराय हादसे से सीएम सम्राट चौधरी दुखी
लखीसराय हादसे से सीएम सम्राट चौधरी दुखी

Samrat Choudhary on Lakhisarai Stampede: बिहार के लखीसराय स्थित अशोकधाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर मची भगदड़ में सात श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री ने हादसे के पीड़ित परिवारों को ढाढस बंधाते हुए मृतकों के परिवारों के लिए चार-चार लाख की सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। सीएम ने जिला प्रशासन को मरने वालों के परिवारों को उचित सहायता देने का भी आदेश दिया है। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सूर्यगढ़ा के जदयू विधायक रामानंद मंडल ने आरोप लगाया है कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है।

सीएम ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कहा है कि घटना अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इस घटना के मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है।

JDU MLA Ramanand Mandal

सीएम सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि लखीसराय के अशोकधाम हाल्ट पर हुई हृदयविदारक दुर्घटना में सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से ₹4-4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है।

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घटना की सूचना मिलने पर सूर्यगढा के जदयू विधायक रामानंद मंडल घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसकी जांच कराई जाएगी कि किस स्तर पर चूक हुई। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। भगवान मृत आत्मा को शांति दें। घायलों का इलाज कराया जा रहा है।

घटना के विरोध में गंहामा शुरू हो गया है। मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल के पास सड़क जाम कर दिया। हालांकि, जिला प्रशासन ने समझा बुझाकर सड़क से उन्हें हटा दिया है। लोगों का आरोप है कि प्रसाशन ने ठीक से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। तीसरी सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ का सभी को अंदाजा है पर प्रशासन ने इसे हल्के से लिया। सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति की गयी। भगदड़ के समय जब लोग बेतरतीव भाग रहे थे और नीचे गिर चुके लोग कुचल रहे थे उस समय कोई भी स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए नहीं था।

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धार्मिक न्यास परिषद ने जांच के आदेश दिया

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने कहा है कि जांच टीम को लखीसराय भेजा जा रहा है। न्यास परिषद और जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से हादसे की जांच करेंगे। बताया कि जितने भी मंदिर न्यास परिषद से जुड़े हैं वहां की व्यवस्था की हम चिंता करते हैं। भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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